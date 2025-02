3 érdekesség a sóról, amit biztosan nem tudtál

A só évezredek óta jelen van az emberi kultúrában, egykor éppolyan értékes volt, mint az arany, még háborúkat is vívtak érte. Azonban napjainkban a só olcsó alapanyaggá vált, amit szinte minden ételhez hozzáadunk. Ismerj meg 3 meglepő érdekességet a sóról!

Ma már minden konyhában van só, de tudtad, hogy régen fizetőeszközként használták?

Íme, néhány olyan érdekesség a sóról, amit talán még te sem hallottál

1. A só akár a világ intelligenciaszintjét is növelheti

Bár vad állításnak tűnik, hogy egy olyan mindennapi dolog, mint a só, képes lehet okosabbá tenni a világot, ez mégis lehetséges. Ennek oka pedig nem más, mint a jód. A világ lakosságának körülbelül egyharmada a jódhiány határán egyensúlyozik. Pedig a jód nemcsak a pajzsmirigy megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hanem az egészséges és normális agyi működéshez is. És itt jön a intelligencia kérdése. A legnagyobb kockázatot a jódhiánynak kitett terhes nők jelentik.

Tanulmányok arra utalnak, hogy azok az anyák, akik jódhiányosak és szülnek, valószínűleg olyan gyermeket hoznak a világra, akinek az IQ-ja 10-15 ponttal alacsonyabb lesz, mint annak a gyermeknek, akinek az édesanyja elegendő jódot vitt be a terhessége alatt.

Mivel a jód egyik leggyakoribb forrása a jódozott só, a jódhiány könnyen megelőzhető egy kis sóbevitellel és rengeteg tudatossággal. 1990-ben a Gyermekek Világtalálkozója a jódozott só előnyeit népszerűsítő kampányt indított, ami valódi eredményeket hozott. Vegyük például Kazahsztánt. Az 1990-es években ők voltak az egyik leginkább jódhiányos ország a világon, ahol közel 10 százalék volt azon gyerekek aránya, akik növekedési és fejlődési problémákkal küzdöttek. 2006-ra jelentősen megnövelték a jódozott só használatát, és már alig várták az ENSZ nyilatkozatát, miszerint mentesek a jódhiányos megbetegedésektől.

2. A sót valaha fizetőeszközként használták

A só régen annyira értékes volt, hogy pénzként használták.

A hűtés előtt a só volt az egyetlen módja az ételek tartósításának, és akinek nem volt sója, az nem tudott új földekre utazni, mert az ételei megromlottak volna.

Az ókori Rómában a katonákat gyakran sóval fizették meg (vagy kaptak egy juttatást, amiből sót vásárolhattak). A „fizetés” szó is a latin „sal” (só) szóból ered. A só pénzként való használata nem csak az ókorra volt jellemző. Egy 1962-es cikk a Journal de la Société des Africanistes-ben arról számol be, hogy az etiópok másfél évezreden át áru formájában használták a pénzt. A fő valuta a só volt. A sót nagy tömbökbe vágták, amelyeket teherhordó szamárkaravánok szállítottak az országon keresztül. Ha egy tömb eltört szállítás közben, értékét vesztette. Ez a gyakorlat a 20. századba is átnyúlt, néhány távoli területen még sokáig alkalmazták. Még ma is ajánlja a Maldon Salt Company, hogy ha valaki vidékre utazik, vigyen magával egy csomag sót, vészhelyzetek esetére.