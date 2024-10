Ezzel az egyszerű trükkel lesz ropogós a sült csirke bőre

Julia Child szerint a jó szakács mércéje az, hogy mennyire tud csirkét sütni. Persze nem mindig a ropogós bőr a cél, de van olyan étel, amihez kifejezett vágyunk rá, hogy ne rágós és puha, hanem fenségesen ropogós legyen a sült csirke bőre. Matt Moore, a Butcher on the Block szerzője megosztja velünk a száraz pácolás titkait, amelyekkel otthon is könnyedén elkészítheted ezt a mennyei finomságot.

Forrás: Shutterstock/Anton27

Ropogós sült csirke: mindössze egy olyan hozzávalóra lesz szükséges, amivel biztosan rendelkezel

Ha rajongsz a ropogós ételek textúráiért és a ropogós csirkebőr az egyik kedvenced, akkor itt az idő, hogy végre felfedezd a titkot, ami a csodás ropogós sült csirke ízélménye mögött áll.

Csak sóra és egy kis türelemre van szükség ahhoz, hogy otthon is megvalósítsd az ínycsiklandó, ropogós csirkebőrt.

Hidd el, nem győzöd majd bezsebelni érte az elismerő szavakat.

Kezdj a sóval

A nedvesség a fő ellenség, amikor a ropogós textúra eléréséről van szó. Ezért az a cél, hogy eltávolítsuk azt. A legjobb és legegyszerűbb módja ennek a száraz pácolás, amely során egy vastag sóréteget kell felvinni a csirkebőrre, majd időt adni a só varázslatának. „A só kivonja a nedvességet a bőrből, miközben nedvességet biztosít a hús mélyebb rétegeiben is” – mondja Matt Moore.

Bármilyen só megfelelő, de Moore a konyhasót ajánlja, mert az szép durva textúrájú, így könnyen szórható, kenhető és jól tapad. Körülbelül 1 teáskanálnyi konyhasóra lesz szükséged fél kg csirkéhez.

Ha finom sót használsz, akkor fele annyit használj térfogatban.