Bruce Willis kedvenc ételét most te is könnyedén elkészítheted – Próbáld ki a receptet!

Ma ünnepli hetvenedik születésnapját Hollywood ikonikus alakja, Bruce Willis, aki olyan filmekkel vált legendává, mint a Die Hard – Drágán add az életed!, az Armageddon és A hatodik érzék. Bár 2022 óta frontotemporális demenciával küzd, családja, barátai és rajongói mindvégig mellette állnak. De mi az az étel, amit Bruce igazán szeret? A sztárséf elárulta, mi a színész kedvenc étele, amit otthon te is könnyedén elkészíthetsz.

Bruce Willis kedvenc ételét egy korábban nála dolgozó séf árulta el.

Forrás: Getty Images/Albert L. Ortega

Bruce Willis kedveli az olasz konyhát

Francesco Francavilla nemcsak Róma három Michelin-csillagos éttermében, hanem Bruce Willis ideiglenes római villájának apró konyhájában is főzött. De dolgozott Máltán, a Karib-térségben, Németországban és Mumbaiban is. A séf elmondása szerint Bruce Willis könnyed és barátságos volt. „Csak klasszikus olasz ételeket kért, mint a tiramisu vagy az amatriciana. Barátságos és halk szavú volt, néha bejött a konyhába, hogy köszönjön” – árulta el a séf. Egyetlen panasza: a színész nagyon kis adagokat evett. A Pasta all’Amatriciana viszonylag könnyen és gyorsan elkészíthető, próbáld ki te is!

Amatriciana, Bruce Willis egyik kedvenc olasz étele

Forrás: Shutterstock/Alessio Orru

Bruce Willis kedvenc étele: Pasta all’Amatriciana recept

Ez a klasszikus Pasta all’Amatriciana recept könnyen elkészíthető 6 hagyományos összetevővel, és tele van ínycsiklandó ízekkel. Van valami különleges abban, amikor a paradicsom találkozik a római tészta többi híres összetevőjével. Ebben az ételben megjelennek a guanciale intenzíven sós ízei, a Pecorino fűszeres és földes jegyei, gazdagítja egy kevés száraz fehérbor, ami leoldja a serpenyő aljára ragadt értékes anyagokat. Egy csipetnyi csilipehely finom csípősséget ad a tésztának, a tengeri só és fekete bors pedig kikerekíti az ízeket. Aztán amikor mindezt összekeverjük édes San Marzano paradicsommal és tökéletesen al dente tésztával és megkóstoljuk, rájöhetünk, hogy nem véletlen, hogy az Amatriciana a legismertebb piros szósz Róma fővárosában és hogy ez Bruce Willis egyik kedvenc étele! Ízes, gazdag és kiadós, egyszerűen isteni.

Hozzávalók

500 g tészta

125 g guanciale

50 ml száraz fehérbor

1 konzerv (794 g) San Marzano egész paradicsom, lecsöpögtetve

1/4 teáskanál őrölt chilipehely

100 g Pecorino Romano

finom tengeri só és frissen őrölt fekete bors

Elkészítés

- Töltsünk egy nagy lábast félig vízzel (kb. 3 liter), adjunk hozzá 2 evőkanál finom tengeri sót, majd forraljuk fel a vizet.