Szakember figyelmeztet: ezek a szupermarketekben kapható élelmiszerek megölhetnek

Gyanútlanul nézelődsz a boltban, és megakad a szemed a gyümölcsös pulton, ahol roskadoznak az előre felvágott zöldségek és gyümölcsök. Nehéz nekik ellenállni, de jobb, ha mégsem teszed őket a kosaradba. Az élelmiszerbiztonság miatt érdemes elkerülni őket! Hiszen a felvágott gyümölcsök és zöldségek akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek!

Élelmiszerbiztonság szempontjából veszélyesek lehetnek az előre felvágott gyümölcsök és zöldségek.

Forrás: Shutterstock/monticello

Élelmiszerbiztonság: ezért érdemes elkerülni az előre felvágott gyümölcsöket

Bryan Quoc, amerikai élelmiszer-kémikus szerint az apróra vágott mangó-, dinnye- és ananászcsomagok sokkal nagyobb eséllyel tartalmaznak káros baktériumokat, mint a teljes gyümölcsök. Ennek oka, hogy a védő héj eltávolításával a gyümölcs húsa, amely a nedves, puha állaga miatt ideális közeg a kórokozók számára, ki van téve a fertőzés veszélyének. Kali Kniel professzor, a Delaware-i Egyetem mikrobiológusa pedig a nyers csírák veszélyeire is figyelmeztetett. A felvágott friss gyümölcsökhöz hasonlóan ezekben a csírákban is veszélyes kórokozók, például E.coli, listeria és szalmonella is rejtőzhet.

Az összetett termesztési folyamat miatt nehéz megfelelően fertőtleníteni őket, hogy elpusztítsák a bennük lévő esetleges szalmonellát. Ennek oka, hogy a növény egy olyan meleg, nedves és párás környezetben csírázik, amely ideális a baktériumok szaporodásához.

Ha nem blansírozzuk őket, vagy nem főzzük meg rendesen, akkor ételmérgezés kockázata állhat fenn. Egy amerikai tanulmány szerint a csírázó magokon lévő mikroorganizmusok száma három napon belül akár 1 milliárd is lehet!

A szalmonella tünetei közé tartozik a hasmenés, gyomorgörcsök, valamint néha hányás és láz. Súlyos esetben akár kórházi ellátás is szükséges, mivel a betegség miatti kiszáradás életveszélyes lehet.

Az E.coli tünetei általában láz, hányinger és hasmenés. A legtöbb esetben a tünetek néhány napon belül maguktól elmúlnak. Azonban a veszélyeztetett csoportok számára a fertőzés a véráramba kerülhet, és eljuthat a szervekhez, súlyos károkat okozva. Így az E.coli fertőzés szövődményei akár halálosak is lehetnek.