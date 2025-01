5 étel, amit ne melegíts újra a mikróban! - Az egészségedet is veszélyeztetheted, ha nem vigyázol

4. Rizs

Rizs is gyakori étel, amit szeretünk előre elkészíteni és másnap újra felmelegíteni. Azonban a rizs újramelegítése során komoly veszélyek leselkedhetnek ránk. A rizsben előforduló Bacillus cereus nevű baktériumok az ételben maradhatnak, még akkor is, ha helyesen tároljuk. Ha nem megfelelő hőmérsékleten tároljuk a rizst, vagy ha nem éri el a megfelelő hőfokot a mikróban, a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak, és mérgezést okozhatnak.

Miért veszélyes?

A Bacillus cereus baktérium által kiváltott ételmérgezés hasmenést, hányást és hasi fájdalmat okozhat. Ezért érdemes kerülni a rizs mikróban történő újramelegítését

5. Spenót és más leveles zöldségek

Ha szereted a friss salátákat vagy a főtt spenótot, és maradt belőle, akkor figyelj oda, hogyan tárolod és melegíted fel. A spenót és más leveles zöldségek nitrátokat tartalmaznak, amelyek a mikróval való újramelegítés során könnyen mérgező nitritekké alakulhatnak. Az ilyen típusú zöldségeket érdemes egy-két órán belül elfogyasztani, és kerülni az újramelegítést, ha nem szeretnél ételmérgezést kapni.

Miért veszélyes?

A nitrátok és nitritek nemcsak a mikróban, hanem a túl hosszú ideig tárolt ételben is átváltozhatnak mérgező vegyületekké. A túlzott fogyasztásuk rákot is okozhat, és a nitritek hatással lehetnek a vér oxigénszállító képességére is, különösen kisgyermekeknél.

Mi a teendő?

Ha a fent említett ételek közül bármelyiket szeretnéd újra fogyasztani, akkor inkább próbáld meg sütőben felmelegíteni, mert így jobban megőrizhetik a tápanyagaikat és elkerülheted a baktériumok elszaporodását. A legfontosabb: mindig ügyelj arra, hogy az étel teljesen átsüljön vagy átmelegedjen, és ha bizonytalan vagy, inkább ne tartsd túl sokáig hűtőben a maradékot.