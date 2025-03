Készíts házi vajat, mutatunk öt receptet, amit imádni fog a család

A vaj az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában, legyen szó sütésről, főzésről vagy akár egy egyszerű reggeliről. De gondoltad volna, hogy otthon is könnyedén elkészítheted? A házi vaj nemcsak finomabb, mint a bolti változat, hanem teljesen természetes, és te magad szabályozhatod az ízesítését. Most megmutatjuk, hogyan készíthetsz házi vajat, és öt fantasztikus receptet is hozunk, amit biztosan imádni fog a család!

Házi vaj- minden változat egy-egy finomság

Forrás: Shutterstock

Hogyan készül az alap házi vaj?

A házi vaj készítéséhez mindössze két dologra van szükséged: magas zsírtartalmú tejszínre (legalább 30-35%-os) és egy kevés türelemre.

Alaprecept

Hozzávalók:

• 500 ml habtejszín

• Csipetnyi só (elhagyható)

• Jégkockák és hideg víz az öblítéshez

Elkészítés:

1. Habverés: öntsd a tejszínt egy tálba, és robotgéppel vagy kézi habverővel kezdd el verni. Először tejszínhabot kapsz, majd folytasd tovább, míg a zsír és az írótartalom el nem válik egymástól (kb. 10 perc).

2. Leszűrés: öntsd le az írót, majd a vajat tedd egy tálba. Nyomkodd egy labdává.

3. Öblítés: tölts hideg vizet a vajra, és nyomkodd át, hogy eltávolítsd belőle a maradék írót. Ismételd meg párszor friss vízzel, míg tiszta nem lesz.

4. Formázás és tárolás: nyomkodd ki belőle a maradék vizet, majd formázd tetszés szerint. Tárold hűtőben!

Ezzel az egyszerű módszerrel elkészítheted az alap házi vajat. De hogyan teheted még különlegesebbé? Mutatunk öt isteni variációt!

1. Fokhagymás és fűszeres vaj – Tökéletes pirítóshoz és húsokhoz

Ez az ízesített vaj remekül passzol friss kenyérhez, grillezett húsokhoz vagy akár sült zöldségekhez is.

Hozzávalók:

250 g házi vaj

2 gerezd fokhagyma (reszelve vagy zúzva)

1 evőkanál aprított, friss petrezselyem

1 teáskanál kakukkfű

½ teáskanál só

½ teáskanál őrölt fekete bors

Elkészítés:

1. Keverd össze a puha vajat a zúzott fokhagymával és a fűszerekkel.

2. Formázd rudakba vagy kanalazd kis edénybe, majd tedd hűtőbe.

3. Kenheted pirítósra vagy sült húsokra!

2. Mézes-fahéjas vaj – Mennyei reggeli pirítósra

Ha valami édesre vágysz, ez a kombináció tökéletes választás! Kenyérre, palacsintára vagy gofrira is fantasztikus.