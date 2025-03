Húsimádók figyelem, így őrizhető meg otthon is a hús frissessége

A Lidl áruházak frisshús kínálatában széles, minőségi választékot találhatunk, így a csirkehúsoktól kezdve a pulyka és a vízi szárnyasok mellett, a sertés, a nyúl-, a bárány-, a borjú- és a marhahúsok, valamint a különböző steakek és vadhúsok is megtalálhatóak a polcokon. Fontos, hogy csakis ellenőrzött, magas élelmiszer- és minőségbiztosítási szempontoknak megfelelő gazdaságokból származó, kiváló minőségű termékeket kínálnak, amelyeket rendszeresen ellenőriznek is.

Forrás: Lidl

Menjünk biztosra: széles kínálat és kiváló minőség

Az áruházlánc saját márkás Húsfarm termékcsaládjában 75-féle friss húst kínál, melyek most megújult csomagolásban kerülnek a polcokra. Az új csomagolású Húsfarm termékek 100 százaléka magyar beszállítóktól érkezik, ami mellett, hogy magas minőséget és biztonságot jelent a vásárlók számára, a magyar termelők és a hazai gazdaság támogatása szempontjából is fontos tényező. A hazai, minőségi húsáru frissességét biztosítja az is, hogy a darabolástól számítva akár 24 órán belül bekerül a vállalat központi raktárába. A védőgázas és vákuumos csomagolás pedig nagyban hozzájárul a frissesség, a higiénia és a hosszabb eltarthatóság megőrzéséhez.

A Lidl előre csomagolt húskínálata számos előnnyel jár

✅ csomagolása közvetlenül a vágás után történik,

✅ csomagolása lehet védőgázas csomagolás és vákuumcsomagolt is,

✅ csomagolása folyamatosan védi a terméket a külső szennyeződésektől és a mikrobiológiai romlástól, ezáltal a termékek hosszabb ideig megőrzik frissességüket és eltarthatóságukat,

✅ csomagolásán nyomtatott formában megtalálható a fogyaszthatósági idő és a megfelelő tárolási hőmérséklet is.

Ötletek Mizsei Janitól, a Lidl séfjétől a hús tárolásához: Ügyeljünk a hűtési láncra, vagyis arra, hogy a vásárlástól egészen a hazaszállításig lehetőleg 0 és 5 fok között tartsuk a hústermékeket, majd ezt követően mielőbb tegyük a hűtőszekrénybe. A vásárláshoz használjunk hűtőtasakot vagy préselt kartondobozt. Vásárlás után a lehető leggyorsabban vigyük haza, és tegyük a hűtőbe a húsokat! A friss hús a hűtő legalsó polcára kerüljön, mert itt van a leghidegebb (0-2 Celsius-fok). Ha később – két napon túl – szeretnénk felhasználni, feltétlenül tegyük a fagyasztóba.