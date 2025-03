Petőfi Sándor kedvencei – 5 étel, amiért rajongott a magyarok kedvenc költője

Híres költőnk a magyaros és egyszerű ételek kedvelője volt. Így biztosak vagyunk benne, hogy Petőfi Sándor kedvenc fogásait akár te is könnyedén elkészítheted otthon! Most öt olyan receptet mutatunk, amelyeket szívesen fogyasztott és lehet, hogy neked is nagy kedvenced lesz.

Petőfi Sándor egyik kedvenc étele a túrós tészta volt.

Forrás: Shutterstock/Whiteaster

1. Petőfi Sándor nagy kedvence: túrós tészta, házi tésztából

Hozzávalók (4 főre)

A tésztához:

200 g liszt

4 db tojássárgája

1 db egész tojás

20 ml olaj

só

A feltéthez:

200 g túró

200 g tejföl

porcukor, vagy húsos szalonna ízlés szerint

Elkészítés

1. Gyúrjuk össze a tészta hozzávalóit: a lisztet, a tojássárgájákat, az egész tojást és az olajat. Ha egynemű lesz a tészta, vágjuk három darabra. Az egyik tésztagombócot lapítsuk ki, majd lisztezzük be a tésztát és a tésztanyújtó gépet is.

2. A tésztadarabot kezdjük el nyújtógéppel nyújtani. Állítsunk a gép vastagságán, és nyújtsuk egyre vékonyabbra a tésztát. Amikor a tésztát 1 mm vastagságúra kinyújtottuk, akkor ízlés szerinti darabokra szeljük fel egy pizzavágóval. A többi tésztadarabbal is ugyanígy járjunk el.

3. Ezután forraljunk vizet egy fazékban, tegyük bele a sót, és főzzük ki benne a tésztát. Szűrjük le, majd szedjük tányérba és tegyük rá a túrót és a tejfölt.

Elkészítési idő: 25 perc

Egy adag: 293 Kcal

Tudtad? A túrós tésztát nagyon szerette, erről árulkodik a barátjának, írt levele. „Szeretőmet, a franciákat, a túrós tésztát és a rónaságot fülem hallatára ne gyalázza senki.”

2. Székelykáposzta

Hozzávalók (4 főre)

1 kg sertéscomb felkockázva

10 dkg füstölt, húsos szalonna

1,5 kg savanyú káposzta

1 fej hagyma

2-3 gerezd fokhagyma

1 db t. v. paprika

1 db paradicsom

2-3 db babérlevél

2 tk őrölt kömény

1 ek pirospaprika

2 tk sertészsír

só, bors ízlés szerint

Elkészítés

1. A hagymát és a fokhagymát pucoljuk meg, előbbit kockázzuk fel, utóbbit pedig vágjuk apróra. A paprikát és a paradicsomot aprítsuk fel, a szalonnát és a sertéscombot vágjuk kockákra, a káposztát pedig savanyúságtól függően mossuk át.

2. Egy nagyobb fazékban hevítsük fel a zsiradékot, erre rakjuk a felkockázott szalonnát. Ha már kiengedte egy kicsit a zsírját, adjuk hozzá a felaprított hagymát és a felkockázott sertéscombot. Sózzuk borsozzuk, dinszteljük 5-10 percen keresztül, aztán jöhet a paprika, majd néhány percre rá a paradicsom is.