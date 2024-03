Zseni, aki sosem érettségizett le, az iskolát vándorszínészetre cserélte, mégis az MTA főtitkára lett belőle

Noha a színészi pályán töltött rövid idő művei alapján mély nyomott hagyott benne, később azt mondta, nem volt más, mint felszínes kitörési kísérlet. Onnantól nem is próbál kalandokba bocsátkozni, addigi életvitelével teljesen ellentétes utat választ, marad szülőfalujában. Feleségül veszi egy helyi ügyvéd házasságon kívül született lányát, Ercsey Juliannát, másodjegyzői állást vállal, melyhez jár egy kétszobás szolgálati lakás is, így nyugodtan családot alapíthat — Juliska lánya 1841-ben, László fia 1844-ben született —, és miután apai örökségként füldhüz is jut, nyugodtan lehet „Zseni a nyárspolgár álarcában”, ahogy később Vörösmarty jellemzi a költőt. Hivtalnokként példásan látja el feladatait, ezirányú pályája folyamatosan ível felfelé.

Irodalmi pályafutása

Noha középfokú végzettsége sem volt, igazi autodidakta volt, akit nem kötöttek a korszak divatirányzatai, így műveltsége jóval széleskörűbb volt, mint az átlag, iskolában tanult értelmiségnek. Latinból, ógörögből, németből, franciából fordított magyar nyelvre, angolul teljesen önállóan tanult meg, sőt angol nyelvkönyvet is írt, mi több, Shakespeare műveket fordított le.