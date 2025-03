Sophia Loren kedvenc receptje: citromos spagetti, ami pikáns és egyszerű

Sok szempontból inspirálódhatunk az Oscar-díjas ikonikus színésznőtől, hiszen nemcsak a filmvásznat ragyogta be szépségével és tehetségével, hanem szenvedélyes és kitűnő szakács is. Olyannyira, hogy már több szakácskönyvet is kiadott. Sophia Loren több mint 30 éve osztja meg szakácstudományát a világgal, és a citromos spagettije legalább olyan jó, mint a színészi tehetsége, sokak szerint az egyik legfinomabb receptje. Íme, hogyan készítheted el otthon a krémes és friss tésztát Loren stílusában.

Sophia Loren citromos spagettijének nehéz ellenállni.

Sophia Loren citromos spagettije igazi olasz hangulatot idéz

Ennek az ételnek a titka egyszerűségében rejlik. Sophia Loren citromos spagettijének legjobb része, hogy ez a gazdag étel nem igényel különleges kulináris tudást. Az al dente tészta a vajból, fokhagymából, tejszínből és citromból készült szószban rotyog, majd sóval, borssal összeforgatva, tálalva és reszelt parmezánnal megszórva kerül az asztalra. Mindössze tizenöt perc alatt kész van ez a gyönyörű étel, így ezzel a citromos spagettivel a hétköznapokon is pillanatok alatt olasz hangulatot varázsolhatunk az asztalra.

Hozzávalók két adagra

250 g spagetti

60 g vaj

3 gerezd fokhagyma

3 citrom héja

60 ml citromlé

120 ml tejszín

Só / bors

25 g reszelt parmezán

Egy marék friss bazsalikom

Elkészítés

- A fokhagymát apróra vágjuk, a citrom héját lereszeljük, a citromot kifacsarjuk.

- Egy nagy lábasban vizet forralunk. Amikor a víz forr, sózzuk, majd hozzáadjuk a tésztát.

- Közben egy nagy serpenyőben közepes hőmérsékleten megolvasztjuk a vajat. Az apróra vágott fokhagymát enyhén megpirítjuk.

- Hozzáadjuk a tejszín felét. Sózzuk, borsozzuk, elkeverjük, és enyhén főzzük.

- Amikor a tészta elkészül, leöntjük, és a serpenyőbe adjuk. Ráöntjük a maradék tejszínt, majd a citromlevet és citromhéjat is belekeverjük, amíg a tészta jól összekeveredik a szósszal. Hozzáadjuk a parmezánt és a friss bazsalikomot, majd tálaljuk.

Tipp: miután elsajátítottad Loren alapreceptjét, saját ízlésed szerint variálhatod különféle ízekkel és textúrákkal. Például adhatsz hozzá pörkölt diót, vagy szórj egy kis paprikát a tésztára. A citrom rajongói extra citromhéjjal is díszíthetik a tálalt ételt, vagy citrom ízesítésű sóval adhatnak egy extra frissességet a tésztának.

Kísérletezhetsz a recepttel más tészták felhasználásával, vagy a kedvenc fehérjéiddel, mint a grillezett lazac, ropogós tofu vagy panírozott csirke, hogy még inkább kiemeld a citromos, krémes ízeket.