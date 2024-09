Sophia Loren 90 éves lett: néhány szál orrszőrön múlt egy románca

Sophia Loren, a filmtörténet egyik legnagyobb dívája, a 20. század szépségideáljának megtestesítője és a mozi egyik legikonikusabb alakja. A most 90 éves színésznő karrierje során nemcsak a filmvásznon bűvölte el közönségét, de a való életben is számos férfi szívét meghódította. Bár a romantikus pletykák és híresztelések körülvették, Loren szívét mindig is egy férfi tartotta fogva – Carlo Ponti, a híres olasz filmproducer.

Sophia Loren és fia, Carlo Ponti Jr.

Forrás: Getty Images/European Cultural Award Taurus 2019

Sophia Loren: az olasz szépség megtestesítője

Sophia Loren már fiatalon is a férfiak vágyainak középpontjában állt, lenyűgöző szépsége és eleganciája világszerte ismertté tette. Nemcsak szépsége miatt volt vonzó, hanem tehetsége, intelligenciája és határozottsága miatt is, amelyekkel elbűvölte kollégáit és rajongóit egyaránt. Loren sokszor azt nyilatkozta, hogy a belső magabiztosság és az önbecsülés tette őt igazán ellenállhatatlanná. Ez az egyedülálló kombináció volt az, ami miatt számos híres férfi próbálta meghódítani.

Cary Grant: Egy amerikai álom

Sophia Loren egyik legismertebb szerelmi kapcsolata Cary Granthez, az amerikai filmsztárhoz fűződött. 1957-ben találkoztak a Büszkeség és szenvedély című film forgatása során. A forgatás alatt Grant, aki akkoriban Hollywood egyik legnagyobb neve volt, mélyen beleszeretett a gyönyörű és fiatal olasz színésznőbe. Loren is vonzódott Granthez, és a filmforgatás során szenvedélyes kapcsolat alakult ki közöttük.

Grant annyira komolyan gondolta a kapcsolatukat, hogy meg is kérte Loren kezét, annak ellenére, hogy akkor még házas volt. Azonban Loren úgy döntött, hogy nem Grant oldalán képzeli el az életét. Még fiatal volt, és bár Grant iránt mély érzelmeket táplált, nem tudta feladni Olaszországot és a saját karrierjét. Ez a kapcsolat egy rövid, de intenzív fejezet volt Loren életében, amelyet később is meleg szívvel emlegetett.

Carlo Ponti: A nagy szerelem

Bár Sophia Loren szíve sokakért megdobbant, élete legnagyobb szerelme mindig is **Carlo Ponti** volt. A híres olasz filmproducer 1950-ben, Loren 15 éves korában fedezte fel a színésznőt, és nemcsak karrierjét indította el, hanem hamarosan a szívét is elnyerte. Ponti 22 évvel volt idősebb Lorennél, és ekkor még házas volt, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy titokban szerelembe essenek.