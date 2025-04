Meghan Markle gasztrohős akart lenni, de kellemetlenül felsült

A tavasz egyenértékű a frissességgel, a színek újjászületésével — miért ne köszönne vissza mindez a tányérodon is? Az ehető virágok nemcsak mutatós díszítőelemek a fogásokba csempészve, de különleges ízt is adnak az ételeknek. Meghan Markle sussexi hercegné főzőműsorából kiderül, hogy ő is ráébredt nagymamáink titkára: mennyire ki lehet kozmetikázni egy nem túl szépen sikerült tortacsodát a virágokkal, és mennyire bájos hatást lehet elérni a mesés, illatos szirmokkal a fogások tetején. A hercegné saját főzőműsorában, amely a With Love (Szeretettel) címen fut a Netflixen, egy szemmel jól látható, ragacsosra, folyósra sikeredett tortát sütött. Szebbnél szebb virágszirmokkal igyekezett palástolni a hibát, ami meglehetősen rontott a helyzeten. Az ehető virágok felhasználása azonban ettől sokkal kreatívabb és sokrétűbb lehet. Hogy ne járj úgy, mint Megahan, gyere és válogass a legizgalmasabb ehető virágreceptek közül! Tarts velünk a virágok és a finom falatok paradicsomába!

Forrás: Forrás: IMDb

Milyen ehető virágok fordulhatnak elő a keretedben?

Ehető virágok listája: búzavirág, hibiszkusz, ibolya, körömvirág, kamilla, szegfű, krizantén, fukszia, levendula, mályvarózsa, valamint az egyéb rózsák.

Most a legismertebb, leglátványosabb csokrot gyűjtöttük össze, hogy ne okozzon fejtörést a virágok megválasztása. Vigyázat: nem a kedvesedtől kapott csokor lesz a megfelelő választás az ételek feltúrbózásához, az ajándékcsokrot helyezd inkább az étkezőasztalra! A virágüzletekből származó virágok ugyan ehető darabokat is tartalmaznak, azonban nem fogyaszthatóak. A virágkötészek előkezelik a virágokat olyan vegyszerekkel, amelyek tartósabbá teszik.

Csak és kizárólag bio, permetmentes virágokat vásárolj étkezéshez!

Tavaszi virágos recepttár:

Készíts egy ínycsiklandó focacciát virágokkal. Süss ehető virágokat az olasz konyha egyik csodás kenyerébe és élevezd a különleges harmóniát.

Hozzávalók a tésztához: 4,2 dl langyos víz

6 g porélesztő

1 teáskanál cukor vagy méz

1 evőkanál olivaolaj

50 dkg kenyérliszt

13 g só

Semmiképpen nem kell dagasztani, 3 x 15 percet pihentetjük és minden 15 perc után hajtunk egyet a tésztán, átforgatjuk körkörösen — lazítjuk. Az utolsó kör után másfél órát hagyjuk pihenni, hogy tökéletes megkelt tésztát kapjunk.