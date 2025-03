Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor - Régi hollywoodi sztárok kedvenc ételei

Marlon Brando akkor élt igazán, amikor evett

Marlon Brando hat évtizedet átívelő karrierje során számos elismerést kapott olyan filmekben nyújtott alakításaiért, mint A vágy villamosa, vagy A Keresztapa. Ő volt az egyik első színész, aki a módszeres színjátszást a mainstreambe emelte, és Hollywoodban szinte már-már mitikus figurává vált, különösen, ha az étkezési szokásairól volt szó. Ahogy a színjátszásban, úgy az evésben is nagykanállal habzsolta az életet.

Amikor Marlon Brando enni akart, akkor igazán evett, olyannyira, hogy diétája mára Hollywood történetének egyik legendájává vált.

Egyik kedvenc étele a mogyoróvaj volt, amelyből gyakran egy egész üveggel elfogyasztott egyszerre. Rajongott a kukoricapehelyért is, de persze ennél tartalmasabb reggeliket is szeretett. Szívesen evett kolbászt, tojást, banánt és sziruppal bőségesen meglocsolt palacsintát a gabonapehely mellé. Emellett imádta a Pink’s Hot Dogot, ahová gyakran betért hajnalban, és egyszerre több hot dogot is elfogyasztott. Brando étrendjével kapcsolatban számos pletyka és legenda kering. Az egyik legismertebb történet szerint a Missouri Breaks forgatásán egy tóparton felkapott egy békát, és beleharapott (bár erre semmilyen bizonyíték nem létezik). Egy másik történet szerint pedig egyszer egy lakatot is lerágott a hűtőszekrényéről, amelyet azért szereltek fel, hogy visszafogja magát az éjszakai nassolásoktól.

Audrey Hepburn a tészta és a ketchup szerelmese

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn nemcsak lenyűgöző szépségével és kifinomult stílusával hódította meg a világot, hanem jószívűségével is, hiszen hosszú éveken át segítette a rászoruló gyermekeket az UNICEF nagyköveteként. Bár Hollywood csillogása körülvette, étkezési szokásai meglepően egyszerűek és hétköznapiak voltak. A legjobban a tésztát szerette, annyira, hogy szinte mindennap fogyasztotta, gyakran saját kertjében termesztett alapanyagokból készítve. Különösen rajongott a klasszikus paradicsomos spagettiért. Később fia, Luca Dotti összegyűjtötte kedvenc receptjeit, és Audrey at Home címmel könyvet jelentetett meg róla. Hepburn másik kedvence a ketchup volt, amelyet szinte minden ételére rálocsolt, még a tésztára is, amit néha fiának is így tálalt. Emellett a '60-as években a sushi egyik úttörő rajongója volt, hozzájárulva a japán fogás világszerte növekvő népszerűségéhez. A sztár édesszájú is volt: előszeretettel majszolt madeleine süteményeket, csokoládétortát és vaníliafagylaltot.