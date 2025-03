Kora tavaszi virágok: 10 színpompás növény, ami márciusban bont szirmot

Kora tavaszi virágok, amelyeket már most érdemes kiültetni a kertbe, balkonládákba, cserepekbe, hogy aztán a hosszú meleg hónapokon át egészen őszig virágozzanak. A megfelelő hagymás szépségek nemcsak gyönyörűek, de könnyen gondozhatók is. Gondolkodhatsz hagymás növényekben, mint a tulipán és a nárcisz, vagy ültethetsz árvácskát és százszorszépet, amelyek az első melegebb napokon is színpompásak maradnak. Ha pedig szeretnéd, hogy egész nyáron virágba boruljon a kerted, érdemes már most előkészíteni a talajt és beszerezni a megfelelő palántákat.

Kora tavaszi virágok: 10 színpompás virág, ami szebbé teszi a kerted

Forrás: Shutterstock

Kora tavaszi virágok: 10 színpompás szépség, ami a te kertedből sem hiányozhat

Az alábbiakban összegyűjtöttünk számodra 10 tavaszi virágot, amelyek a legkorábban nyílnak, és elsőként hozzák el a természet színpompás varázsát. Bár érdemes olyan virágokat is ültetni, amelyek később borulnak csak virágba, mint például az orgona vagy a pünkösdi rózsa. És ne felejtsd, egy hangulatos kert, és bájos terasz nemcsak egy egyszerű pihenőhely, hanem sok hasznos állatnak is otthont adhat. Ha szeretnéd, hogy a környezetedben madarak, beporzó rovarok, sünök és más kisállatok is éljenek, akkor a legfontosabb, hogy gondoskodj arról, hogy a kertedben legyen elegendő növény, amely táplálékot és búvóhelyet nyújt az állatok és rovarok számára. Nem mellesleg, ezek a virágok valósággal megmelengetik a szíved és a lelked egy hosszú és fárasztó nap végén.

Jácint

A jácint kezdő kertészeknek is remek választás, környezeti igényei alacsonyak. A jácintot teljes árnyék kivételével bárhova ültetheted, napos, világos és félárnyékos helyen egyaránt jól érzi magát. A hagymáit legalább 5-10 cm mélyre ültesd. A virág a jó vízelvezető képességű, humuszban gazdag talajokat szereti leginkább.

Krókusz

A krókusz alacsony termete ellenére is a kert egyik legfeltűnőbb tavaszi jelensége. Néhány év alatt mesés virágszőnyeget képez a kertedben, de cserépben is remekül érzi magát. A hagymákat csúcsukkal felfelé, 5-8 centiméter mélyre ültesd, jó vízáteresztésű talajba. A hagymák egymás közti távolsága 5-8 centiméter legyen. Virágait március és április között hozza.

Nárcisz

A kora tavasszal nyíló virágok egyik legszebbike a nárcisz. Ültetéséhez napos vagy félárnyékos helyet célszerű választani, ahol a talaj megfelelően vízáteresztő, és tápanyagnak sincs híján. A hagymákat csúcsukkal felfelé 10 cm mélyre célszerű ültetni. Ha a kerti föld agyagosabb, szórj a hagymák alá kavicsot.

Tulipán

A tulipán ültetésével egészen kezdő hobbikertészek is bátran próbálkozhatnak. A virághagymákat ősszel és kora tavasszal lehet elvetni. Az ágyás elkészítéséhez válassz napos, szélvédett helyet. Az ültetéshez mindig használj minőségi, tápanyagban dús virágföldet. A hagymákat 10-15 centiméter mélyen kell a földbe helyezni.

Árvácska

A kerti árvácska igazi klasszikusnak számít a magyar kertekben. Ez a sokoldalú virág rengeteg színváltozatban elérhető a kertészetekben, a fehértől és a sárgától kezdve a mélyvörösig, sőt akár többszínű változatokban is. Napos vagy félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, laza, nedves, de nem túl vizes talajban. Ültetheted cserépbe vagy kerti ágyásba is.

Bazsarózsa

A bazsarózsa színes és illatos virágai sokak nagy kedvence, és manapság egyre több kertben megtalálható. Ez a gyönyörű növény tavasz elejétől késő őszig virágzik, ha a megfelelő módon van elültetve akkor akár 10 évig is elél. A bazsarózsa a napos, szélvédett helyet kedveli. Fontos számára a jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talaj. A túlzott öntözést kerüld, mert a virág gyökerei rothadásra hajlamosak.