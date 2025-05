Martha Stewart felfedi titkos módszerét, amivel ráveszi a vendégeket a távozásra

Martha Stewart nem fél őszintén véleményt mondani. Legyen szó akár a házigazda díszítési választásairól (vagy azok hiányáról), vagy a legjobb vendéglátási alapszabályokról, a rajongók mindig számíthatnak Stewart szűretlen véleményére. És ez még inkább nyilvánvalóvá vált, amikor a The Drew Barrymore Show műsorában felfedte titkos módszerét arra vonatkozóan, hogyan érje el, hogy a vendégei időben távozzanak.

Forrás: Shutterstock/New Africa

Martha Stewart szerint, ha nem tudod, mitévő legyél, hagyd sötétben a vendégeket. Szó szerint!

Bár te vagy a házigazda a saját vacsorapartidon, van néhány dolog, amit sajnos nem tudsz irányítani, például, ha a vendégeid késnek, vagy ha egy nem meghívott plusz személy érkeznek. Az utóbbi esetben Martha Stewart szerint a megoldás egészen egyszerű: „Tegyetek egy másik széket! Mit fogsz csinálni, azt mondod, hogy ‘Menj haza’? Legyél praktikus... Idegeskedhetsz, de ne mutasd!” – mondta a talk show-ban. Ami pedig a vendégek távozását illeti, na, az már egy másik kihívás. Ha nemrég rendeztél vacsorát, biztosan ismerős a helyzet: egy egész napos főzés és társalgás után a házigazda legszívesebben csak levenné a kötényt, és egyedül lepihenne.

De hogyan lehet illedelmesen elküldeni a vendégeket? Martha szerint a kulcs: először te magad vonulj vissza.

„Őszintén szólva, én egyszerűen csak azt mondom: ’Én most lefekszem aludni. Sziasztok.’ – vallotta be Martha Stewart. – Tényleg ezt mondom.” Persze a vendégek, főleg a közeli barátok és családtagok, először talán azt hiszik, viccelsz. Ha így történik, Stewart szerint csak kapcsold le a villanyt. Ha még mindig nem veszik a lapot, jöhet a végső megoldás: „beindítani a tűzjelzőt” – tette hozzá nevetve.

A világhírű háziasszony elárulta, hogy bizony már alkalmazta is ezt a trükköt, amikor sehogy sem akartak távozni a vendégek.

„Egyszer még a tűzoltóság is kijött. Senki nem akart elmenni, úgyhogy egyszerűen bekapcsoltuk a tűzjelzőt” – mesélte, amit a közönség nevetése kísért. Csakhogy a történet nem egészen úgy történt, ahogy az elsőre hangzik. Stewart később pontosított: a tűzjelzőt valójában nem ő szándékosan kapcsolta be, egy kazánhiba miatt indult be, csak épp a lehető legjobbkor. „Valóban meghibásodott a kazán, és tényleg kijött az egész tűzoltóság – mesélte tovább. – A tűzoltóparancsnok bejött, és mindenkinek azt mondta, hogy kifelé!”. „Kint mínuszok voltak, és mindenkit kizavart a házból kabát nélkül” – tette hozzá nevetve. „Ez is egy módja annak, hogy megszabadulj tőlük!” – mire Drew Barrymore nevetve reagált: „Tetszik ez a taktika.”