Tomatini koktél: a Bloody Mary ínycsiklandó unokatestvére

2025.09.07.
Feldobnád magad valami fincsivel, de a Bloody Mary túl komoly, az Aperol Spritz pedig már a könyöködön jön ki? Akkor emeld a tétet az ősz legizgalmasabb koktéljával, a Tomatinivel, ami egyszerre üdítő, pikáns és nagyon trendi.

A paradicsom egyszerre egészséges és sikkes is – feltéve, hogy Tomatini koktélban fogyasztod! 

Tomatini koktél
A Tomatini koktél téged is biztosan elbűvöl. 
Tomatini: az új koktél, amit mindenki szürcsölni fog ősszel 

Valahogy az utóbbi időkben a vodka kiszorult a kedvenc italösszetevőink közül, pedig semleges íze miatt még a legextrább alapanyagokkal is szuperül működik, hogyha okosan használjuk. Például a Tomatiniben, ami olyan, mintha a Bloody Mary szabadságra ment volna Toszkánába és ott találkozott volna a könnyedebb és játékosabb eltitkolt unokatestvérével. 

Az eredmény pedig frissítő, pikáns és egyszerre érzed magad tőle a természet gyermekének és egy modern it girl-nek. 

A titka, hogy nem olyan nehéz, mint a Bloody Mary és nem is annyira édes és tömény, mint a legtöbb csajos koktél. Arról nem is beszélve, hogy gyerekjáték az elkészítése, szóval ha épp a kezed ügyébe akad egy-két jóképű paradicsom, akkor mindent adott, hogy feldobd az estédet! 

Tomatini koktél recept 

Hozzávalók:

  • 3 friss koktélparadicsom
  • 60 ml vodka
  • 2,5 ml fehér balzsamecet
  • 15 ml cukorszirup
  • 15 frissen facsart citromlé
  • 150 ml paradicsompüré
  • egy csipet só
  • jég

A koktél elkészítése pofonegyszerű: az összetevőket turmixold össze, öntsd ki egy pohárba, az italt pedig díszítsd egy szem koktélparadicsommal és voilá! Kész az ősz legfrissítőbb koktélja! 

Zárd jégbe a nyarat ezzel az elronthatatlan fagyasztott paloma koktéllal

Ha eddig nem mozogtál otthonosan a fagyasztott koktélok világában, engedd meg, hogy megkezdjük tárlatvezetésünket ezzel az ínycsiklandó paloma koktéllal, ami pont olyan, mint az exed: jeges, fanyar és mindenki számára elérhető!

Egy pohárnyi luxus a csajos estékre: lila espresso martinit kínál most minden menő rooftopbár

Itt a rooftop bárok hercegnője! Menő, lila színével azonnal kitűnik a többi kávékoktél közül az espresso martini.

Fogyj és fiatalodj szárított paradicsommal: újra hódít a '90-es évek retró étele

Fogyaszt és megszépíti bőrödet, és végtelenül egyszerű elkészíteni.

 

 

