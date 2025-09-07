Tomatini koktél: a Bloody Mary ínycsiklandó unokatestvére

A paradicsom egyszerre egészséges és sikkes is – feltéve, hogy Tomatini koktélban fogyasztod!
Valahogy az utóbbi időkben a vodka kiszorult a kedvenc italösszetevőink közül, pedig semleges íze miatt még a legextrább alapanyagokkal is szuperül működik, hogyha okosan használjuk. Például a Tomatiniben, ami olyan, mintha a Bloody Mary szabadságra ment volna Toszkánába és ott találkozott volna a könnyedebb és játékosabb eltitkolt unokatestvérével.
Az eredmény pedig frissítő, pikáns és egyszerre érzed magad tőle a természet gyermekének és egy modern it girl-nek.
A titka, hogy nem olyan nehéz, mint a Bloody Mary és nem is annyira édes és tömény, mint a legtöbb csajos koktél. Arról nem is beszélve, hogy gyerekjáték az elkészítése, szóval ha épp a kezed ügyébe akad egy-két jóképű paradicsom, akkor mindent adott, hogy feldobd az estédet!
A koktél elkészítése pofonegyszerű: az összetevőket turmixold össze, öntsd ki egy pohárba, az italt pedig díszítsd egy szem koktélparadicsommal és voilá! Kész az ősz legfrissítőbb koktélja!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.