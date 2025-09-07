Tomatini koktél: a Bloody Mary ínycsiklandó unokatestvére

A paradicsom egyszerre egészséges és sikkes is – feltéve, hogy Tomatini koktélban fogyasztod!

A Tomatini koktél téged is biztosan elbűvöl.

Forrás: Shutterstock

Tomatini: az új koktél, amit mindenki szürcsölni fog ősszel

Valahogy az utóbbi időkben a vodka kiszorult a kedvenc italösszetevőink közül, pedig semleges íze miatt még a legextrább alapanyagokkal is szuperül működik, hogyha okosan használjuk. Például a Tomatiniben, ami olyan, mintha a Bloody Mary szabadságra ment volna Toszkánába és ott találkozott volna a könnyedebb és játékosabb eltitkolt unokatestvérével.

Az eredmény pedig frissítő, pikáns és egyszerre érzed magad tőle a természet gyermekének és egy modern it girl-nek.

A titka, hogy nem olyan nehéz, mint a Bloody Mary és nem is annyira édes és tömény, mint a legtöbb csajos koktél. Arról nem is beszélve, hogy gyerekjáték az elkészítése, szóval ha épp a kezed ügyébe akad egy-két jóképű paradicsom, akkor mindent adott, hogy feldobd az estédet!

Tomatini koktél recept

Hozzávalók:

3 friss koktélparadicsom

60 ml vodka

2,5 ml fehér balzsamecet

15 ml cukorszirup

15 frissen facsart citromlé

150 ml paradicsompüré

egy csipet só

jég

A koktél elkészítése pofonegyszerű: az összetevőket turmixold össze, öntsd ki egy pohárba, az italt pedig díszítsd egy szem koktélparadicsommal és voilá! Kész az ősz legfrissítőbb koktélja!