2025. aug. 21., csütörtök Hajna, Sámuel

Egy pohárnyi luxus a csajos estékre: lila espresso martinit kínál most minden menő rooftopbár

Shutterstock - Brent Hofacker
kávékülönlegesség koktél luxus kávé
Jónás Ágnes
2025.08.21.
Itt a rooftop bárok hercegnője! Menő, lila színével azonnal kitűnik a többi kávékoktél közül az espresso martini.

Új sztárital a láthatáron! Ez a különleges ízvilágú, lila színű kávékoktél az espresso martini, mely a legtöbb menő városi rooftopbár pultján otthonosan érzi magát. Illata a frissen főzött espresso pörkölt, enyhén kesernyés karakterét idézi, amelyet az ube – a Fülöp-szigeteken honos lila jamgyökér – krémes, vaníliás, kókuszosan édeskés aromája egészít ki. Íze egyszerre ismerős és teljesen új: a kávé komolysága mögött ott bujkál a játékosság; a textúra selymes és telt. 

espresso martini
Csempéssz egy kis luxust a mindennapjaidba - Kóstold meg az espresso martinit jamgyökérrel Forrás: Shutterstock

Espresso martini jamgyökérrel – Minden kortyában ott a luxus

Az espresso martini elnevezés – kicsit becsapósan – nem Martinit tartalmazó kávéra, hanem egy koktélstílusra vonatkozik. 

Magának az italnak vodka (vagy rum, esetleg gin) az alapja, és már az 1980-as években is kedvelték a londoni bárokban. A martini szó a pohárformára utal, amiben szervírozzák. A vodka itt azért kap főszerepet, mert semleges íze van, így a kávé és a többi aroma tisztán érvényesül, nem nyomja el őket. 

Íme a hozzávalók:

40 ml vodka

30 ml friss espresso

20 ml kávélikőr

15–20 ml ube krém/püré (vagy jamgyökér szirup)

jég

A hozzávalókat shakerben, sok jéggel alaposan felrázzuk, majd leszűrjük egy koktélos pohárba. Díszíthetjük mazsolával, kókuszreszelékkel vagy kávészemekkel.

Az ube, azaz a jamgyökér amellett, hogy látványos, jótékony hatású is. A lila színét adó ún. antocianinok erős antioxidánsok, segíthetnek a gyulladások csökkentésében és védik a sejteket.

Rostban gazdag, támogatja az emésztést, és C-, E-vitaminban, valamint káliumban sem szűkölködik. A luxusélményt ígérő kávékoktél a természet erejét is magában hordozza, lila színe pedig feldob minden csajos estét.

@7milehouse We LOVE our Ube Espresso Martinis 🥹💜☕️ This Filipino-twist on the classic cocktail is made with house-made ube syrup from our 2021 Ube Bake Off champ (@theperfectsubo.co), Mr. Black Coffee Liqueur, and Tito's vodka. It's creamy, caffeinated, and absolutely delicious! 😋 #filipinofood #filipinotiktok SF things to do. #sfrestaurants SF food places. #sanfranciscofood #sanfrancisco SF things to do with kids. #foodtiktok #tiktokfood #bayareafoodies ♬ chest pain by malcolm todd - Sir Malcolm Tott | Fan Account

