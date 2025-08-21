Egy pohárnyi luxus a csajos estékre: lila espresso martinit kínál most minden menő rooftopbár

Új sztárital a láthatáron! Ez a különleges ízvilágú, lila színű kávékoktél az espresso martini, mely a legtöbb menő városi rooftopbár pultján otthonosan érzi magát. Illata a frissen főzött espresso pörkölt, enyhén kesernyés karakterét idézi, amelyet az ube – a Fülöp-szigeteken honos lila jamgyökér – krémes, vaníliás, kókuszosan édeskés aromája egészít ki. Íze egyszerre ismerős és teljesen új: a kávé komolysága mögött ott bujkál a játékosság; a textúra selymes és telt.
Az espresso martini elnevezés – kicsit becsapósan – nem Martinit tartalmazó kávéra, hanem egy koktélstílusra vonatkozik.
Magának az italnak vodka (vagy rum, esetleg gin) az alapja, és már az 1980-as években is kedvelték a londoni bárokban. A martini szó a pohárformára utal, amiben szervírozzák. A vodka itt azért kap főszerepet, mert semleges íze van, így a kávé és a többi aroma tisztán érvényesül, nem nyomja el őket.
Íme a hozzávalók:
40 ml vodka
30 ml friss espresso
20 ml kávélikőr
15–20 ml ube krém/püré (vagy jamgyökér szirup)
jég
A hozzávalókat shakerben, sok jéggel alaposan felrázzuk, majd leszűrjük egy koktélos pohárba. Díszíthetjük mazsolával, kókuszreszelékkel vagy kávészemekkel.
Az ube, azaz a jamgyökér amellett, hogy látványos, jótékony hatású is. A lila színét adó ún. antocianinok erős antioxidánsok, segíthetnek a gyulladások csökkentésében és védik a sejteket.
Rostban gazdag, támogatja az emésztést, és C-, E-vitaminban, valamint káliumban sem szűkölködik. A luxusélményt ígérő kávékoktél a természet erejét is magában hordozza, lila színe pedig feldob minden csajos estét.
