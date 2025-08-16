Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Zárd jégbe a nyarat ezzel az elronthatatlan fagyasztott paloma koktéllal

Shutterstock - apolonia
recept koktél alkoholos ital
Nagy Kata
2025.08.16.
Ha eddig nem mozogtál otthonosan a fagyasztott koktélok világában, engedd meg, hogy megkezdjük tárlatvezetésünket ezzel az ínycsiklandó paloma koktéllal, ami pont olyan, mint az exed: jeges, fanyar és mindenki számára elérhető!

Ezzel a fagyasztott paloma koktéllal nevetve túlélheted a kánikula utolsó napjait. 

Paloma koktél recept
A paloma koktél friss, fanyar és elronthatatlan! 
Forrás: Shutterstock

Paloma koktél: a jégbe zárt csoda 

Ha te is azok közé a gyerekek közé tartoztál, akik anno bolondultak a jégkásáért, akkor dőlj hátra és képzeld el a felextrázott verzióját, alkohollal. Ugye, hogy jól hangzik?!

Ez a paloma koktél egyszerre, hűs, fanyar és mégis édes, ráadásul pofonegyszerű elkészíteni, így egészen biztosan te leszel a kerti partik koronázatlan királynője, ha egy ilyen alkoholos frissítőt villantasz! 

Csupán egy dologra kell figyelned: könnyen előfordulhat, hogy a barátnőid ragaszkodni fognak hozzá, hogy innentől minden találkozóra ezt az italt készítsd el! 

Paloma koktél receptje

Hozzávalók:

  • 1 grapefruit héj nélkül
  • 1 citrom héj nélkül
  • 160 ml bourbon whiskey
  • 120 ml pezsgő
  • 80 ml méz
  • egy csipet tengeri só
  • 6 csipetnyi keserű ízű ital
  • jég
  • menta és grapefruit karika a díszítéshez 

Elkészítés:

Turmixold össze a jég és a díszítőelemek kivételével a hozzávalókat egészen addig, míg sima folyadékot nem kapsz. Add hozzá a jeget, pürésítsd és fagyaszd legalább két órán át. Ha megfagyott, öntsd poharakba és díszítsd mentával és grapefruit karikákkal. 

Lady Gaga kedvenc italának receptje vírusként terjed – megosztja az internetezőket különös koktél

Lady Gaga egy interjúban árulta el, hogy vörösborát maraschino cseresznyével és diétás kólával fogyasztja. Az énekesnő furcsa receptjét gyorsan felkapták, de az ital vegyes reakciókat váltott ki a rajongók és kritikusok körében.

Az erő legyen veled, és Baby Yoda: készítsd el a világ legaranyosabb koktélját

Akár A Mandalóri rajongó vagy, akár csak egy szórakoztató hűsítőre vágysz, ez a kreatív Baby Yoda koktél biztosan téged is elvarázsol.

Hűsítő nyári koktélok: finomak és még jókedvre is derítenek

Eleged van a hőségből? A hűsítő nyári koktélok segíthetnek és még a bulit is feldobják.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu