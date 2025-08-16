Zárd jégbe a nyarat ezzel az elronthatatlan fagyasztott paloma koktéllal

Ezzel a fagyasztott paloma koktéllal nevetve túlélheted a kánikula utolsó napjait.
Ha te is azok közé a gyerekek közé tartoztál, akik anno bolondultak a jégkásáért, akkor dőlj hátra és képzeld el a felextrázott verzióját, alkohollal. Ugye, hogy jól hangzik?!
Ez a paloma koktél egyszerre, hűs, fanyar és mégis édes, ráadásul pofonegyszerű elkészíteni, így egészen biztosan te leszel a kerti partik koronázatlan királynője, ha egy ilyen alkoholos frissítőt villantasz!
Csupán egy dologra kell figyelned: könnyen előfordulhat, hogy a barátnőid ragaszkodni fognak hozzá, hogy innentől minden találkozóra ezt az italt készítsd el!
Turmixold össze a jég és a díszítőelemek kivételével a hozzávalókat egészen addig, míg sima folyadékot nem kapsz. Add hozzá a jeget, pürésítsd és fagyaszd legalább két órán át. Ha megfagyott, öntsd poharakba és díszítsd mentával és grapefruit karikákkal.
