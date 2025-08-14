Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Fogyj és fiatalodj szárított paradicsommal: újra hódít a '90-es évek retró étele

Bába Dorottya
2025.08.14.
Ezidáig visszaszorult a csemegepultok rejtett zugaiba a '90-es évek kedvenc ínyencsége, de most egyre többen fedezik fel újra ezt az egyedi finomságot. A szárított paradicsom nem csak az ízlelőbimbókra, de bőrünkre, egészségünkre is jó hatással van.

Ha valaki fel akarja dobni ételeit, új kulináris kalandokra vágyik, de az egészségéért, szépségéért is tenne, nem kell nyakatekert receptekkel nyűglődnie. A szárított paradicsom ízekben, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag, melyet frappáns módon csempészhetünk be konyhánkba. Az már csak hab a tortán, hogy mindemellett roppant egészséges is a '90-es évek ínyencsége.

Szárított paradicsom visszatérése
100 g szárított paradicsom, összesen 212 kalóriát tartalmaz.
Forrás: Photodisc

Retró ételek újragondolva: a szárított paradicsom visszatér

Nagyjából három évtizeddel ezelőtt igen népszerűek voltak a szárított paradicsomos receptek: saláták, tészták, szószok elengedhetetlen hozzávalója volt. Azonban mintha megcsömörlöttek volna az emberek az ízvilágától, így a 90-s évek végére szinte teljesen kikopott a receptekből – napjainkra jószerivel a csemegepultokban árválkodnak.

Az internet népe azonban újra felfedezte ezt a retró kulináris gyöngyszemet, mely az egyik legsokoldalúbb hozzávaló.

Szárított paradicsom recept kétféleképp

Ha van étel, amit érdemes otthon elkészíteni, az az aszalt paradicsom, amihez nem kell semmilyen extra hozzávaló. Elkészítése kétféle módon is történhet: sütőben vagy napon, paradicsom fajtákból pedig érdemes koktél, illetve kisebb termésűekben gondolkodni, mivel azok hamarabb készen vannak.

Hozzávalók:

  • 5 kg kisebb méretű paradicsom
  • só-bors ízlés szerint
  • rozmaring, kakukkfű opcionálisan
  • fokhagyma opcionálisan
  • olívaolaj opcionálisan

A szárított paradicsom készítésének első lépése, hogy megmossuk, félbe vágjuk, kicsumázzuk a terméseket, majd sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk őket. Azonban különbözik a sütőben és a napon szárított paradicsom elkészítése.

Szárított paradicsom készítése sütőben

  1. Melegítsük elő a sütőt 80-100 fokra.
  2. Tegyük be a tepsire helyezett paradicsomokat, és csukjuk rá a sütő ajtaját úgy, hogy egy fakanállal kitámasztjuk. Ez azért fontos, hogy a gőzök távozhassanak.
  3. 9-10 óra alatt kiszáradnak a piros termények.
  4. Hagyjuk kihűlni a kész szárított paradicsomot, amit akár így is elfogyaszthatunk.

Szárított paradicsom készítése napon

  1. Lefedve tegyük ki a napra a paradicsomokat egy jól szellőző helyre.
  2. Éjszakára vigyük be az ablakból egy száraz, hűvös zugba.
  3. Időjárás és a paradicsom méretétől függően 1-2 hét, mire kiszáradnak.

Ínyencek pedig egy befőttes üvegbe tuszkolhatják, amit olívaolaj, zöldfűszerek és a fokhagyma tehet még mennyeibbé. Számos kiváló recept alapanyaga lehet ez az ízletes aszalt különlegesség.

A szárított paradicsom jótékony hatásai

Amellett, hogy gazdag ízvilága páratlan gasztronómiai utazásra invitál, a szárított paradicsom még egészséges is. Bővelkedik C- és egyéb vitaminokban, ásványi anyagokban, antioxidánsokban, de tomatin, illetve likopin nevű anyaga is jó hatással van a szervezetre.

Javítja az emésztést, csökkenti a vérnyomást, a koleszterinszintet, felpörgeti az immunrendszert, gyulladáscsökkentő, de még a bőrt is szépíti.

Méregtelenít, véd az UV-sugarak ellen, lassítja a bőr öregedését, de a kollagéntermelést is támogatja. Alacsony kalóriatartalma és anyagcsere pörgető tulajdonsága révén pedig igazi adu-ász fogyókúrában.

Feszes has, boldog ízlelőbimbók: ezek a nasik egyszerre kényeztetnek és formálnak

Egészséges, laktató és bűntudatmentes nassik, amik feldobják a napod – és a formád is!

Vasban gazdag nyár: így turbózd fel az energiaszintedet hűsítő finomságokkal

A nyár a feltöltődés, a napsütés, a szabadtéri programok és a grillezések időszaka – de ne felejtsd el, hogy nemcsak a bőrödnek, hanem az egész szervezetednek szüksége van az extra törődésre.

Cserélj fogást a fogyásért: ugyanannyi kalória, mégis ég és föld a hatás

Kalória? Pipa. Jóllakottság? Talán. Tápérték? Hát... az már más kérdés. Jöjjenek a becsapós ételpárok, amik elsőre ugyanolyannak tűnnek – de csak egyikük a barátod.

 

