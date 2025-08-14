Fogyj és fiatalodj szárított paradicsommal: újra hódít a '90-es évek retró étele

Ha valaki fel akarja dobni ételeit, új kulináris kalandokra vágyik, de az egészségéért, szépségéért is tenne, nem kell nyakatekert receptekkel nyűglődnie. A szárított paradicsom ízekben, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag, melyet frappáns módon csempészhetünk be konyhánkba. Az már csak hab a tortán, hogy mindemellett roppant egészséges is a '90-es évek ínyencsége.
Nagyjából három évtizeddel ezelőtt igen népszerűek voltak a szárított paradicsomos receptek: saláták, tészták, szószok elengedhetetlen hozzávalója volt. Azonban mintha megcsömörlöttek volna az emberek az ízvilágától, így a 90-s évek végére szinte teljesen kikopott a receptekből – napjainkra jószerivel a csemegepultokban árválkodnak.
Az internet népe azonban újra felfedezte ezt a retró kulináris gyöngyszemet, mely az egyik legsokoldalúbb hozzávaló.
Ha van étel, amit érdemes otthon elkészíteni, az az aszalt paradicsom, amihez nem kell semmilyen extra hozzávaló. Elkészítése kétféle módon is történhet: sütőben vagy napon, paradicsom fajtákból pedig érdemes koktél, illetve kisebb termésűekben gondolkodni, mivel azok hamarabb készen vannak.
A szárított paradicsom készítésének első lépése, hogy megmossuk, félbe vágjuk, kicsumázzuk a terméseket, majd sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk őket. Azonban különbözik a sütőben és a napon szárított paradicsom elkészítése.
Ínyencek pedig egy befőttes üvegbe tuszkolhatják, amit olívaolaj, zöldfűszerek és a fokhagyma tehet még mennyeibbé. Számos kiváló recept alapanyaga lehet ez az ízletes aszalt különlegesség.
Amellett, hogy gazdag ízvilága páratlan gasztronómiai utazásra invitál, a szárított paradicsom még egészséges is. Bővelkedik C- és egyéb vitaminokban, ásványi anyagokban, antioxidánsokban, de tomatin, illetve likopin nevű anyaga is jó hatással van a szervezetre.
Javítja az emésztést, csökkenti a vérnyomást, a koleszterinszintet, felpörgeti az immunrendszert, gyulladáscsökkentő, de még a bőrt is szépíti.
Méregtelenít, véd az UV-sugarak ellen, lassítja a bőr öregedését, de a kollagéntermelést is támogatja. Alacsony kalóriatartalma és anyagcsere pörgető tulajdonsága révén pedig igazi adu-ász fogyókúrában.
