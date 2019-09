Gőzerővel keresi a fiatal tehetségeket Emilio, aki az országot járva meghallgatásról meghallgatásra siet. Legnagyobb meglepetésére nemcsak hazánkból, de külföldről is szép számmal jelentkeznek a csiszolatlan gyémántok. „Hihetetlen milyen sok tehetséges fiatal jelentkezik. Kaptunk már bemutatkozó videókat az ország másik végéből, de Olaszországból, Romániából, sőt még Törökországból is jelentkeznek énekesek, akik szeretnék, hogy felkaroljam őket" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családomban Emilio, akit családjával együtt legutóbb egy török jelentkező invitált meg vendégségbe.

„Ez egy különleges meghallgatás lesz, mivel egy olyan fiatal lány jelentkezett a műsorba, aki egyáltalán nem tud magyarul. Nagy rajongója Emiliónak, a Drága családomat is nézi, követi. Elmentünk hozzá, hogy meghallgassuk, de ehhez tolmácsra is szükség volt" – mondta Tina, aki férjével együtt kereste fel a török tehetséget, akinek családja vendégül is látta az Emilio famíliát. A találkozás olyan jól sikerült, hogy Tina és Emilio kedvet kaptak egy újabb törökországi kiruccanáshoz.

„Fantasztikus meglepetésben volt részünk, nemcsak azért, mert Elayda a 'Ne nézz vissza' rám című dalomat is elénekelte, hanem azért is, mert megvendégeltek minket egy igazi török lakomával. A szégyentől alig látok, négyszer is szedtem az egyik fogásból, annyira finom volt, nem tudtam neki ellenállni" – áradozott Emilio, akihez hasonlóan Tinát is magával ragadta a török életérzés. „Legszívesebben felszállnék az első törökországi gépre és elutaznék. Nem tudom mit hoz még a holnap, de életemben először lehet, hogy sikerül megfűznöm Emiliot, hogy karácsonykor menjünk ki Törökországba és töltsük ott az ünnepeket" – mondta Jellinek Tina, aki addig is egy visszahívással várja vendéglátóikat.