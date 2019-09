Az egykor a Megasztárban megismert Szarka László, vagy ahogy mindenki ismeri, Bikicsunáj a Sztárban Sztár leszek! elôválogatóján a közönséget és a zsűrit is meggyőzte. Állva tapsoltak neki Because the night dal előadása közben: továbbjutott, így vasárnap este újra láthatjuk a TV2 képernyőjén.

Bikicsunáj a TV2 műsorában, a Sztárban Sztár leszek!-ben, a vasárnapi középdöntőben újra egy angol nyelvű dalt ad elő.

"Nekem az egy kihívás, ha angolul énekelek. Jó lenne, ha tudnék is, de így legalább bizonyítok magamnak. A Because the night című dallal Pápai Joci tovább is vitt engem. Szerintem lenyűgöztem őket! Ha ezt a számot énekelem, akkor érzem magamban a tehetséget!" - nyilatkozta a Borsnak Szarka, és hozzátette, a magyar dalok a magyar dalok a kisujjában vannak, de azokat még nem énekli.

"Ezeket majd csak akkor, ha eljön az idő. Bízom benne, hogy ismét továbbjutok, akkor majd saját dalokat írhatok és azzal állok a színpadra" - jelentette ki.