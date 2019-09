Talmácsi Gábor és felesége, Gabriella júliusban házasodtak össze három év együttlét után, hamarosan pedig bővül a család. A világbajnok tulajdonképpen bármelyik pillanatban apuka lehet, és határtalanul boldog.

"Imádom a páromat, lassan fél éve mondtuk ki a boldogító igent, és házasok lettünk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy azt mondhatom, ő a feleségem, bár már a kapcsolatunk kezdetétől úgy mutattam be külföldi útjainkon is, hogy ő a nejem, mert olyan jó érzés volt kimondani... Fantasztikus, hogy megtaláltuk egymást, tényleg igazán boldogok vagyunk, és várjuk a babát. A feleségem a terhesség harminchatodik hetében jár, szóval minden pillanatban jöhet a pici. Hamarosan megszületik a kisfiunk! Már régóta tudom, hogy hamarosan apa leszek, de még mindig olyan hihetetlennek tűnik" - mondta a Blikknek Gábor, aki már tervezi, hogy megtanítja gyermekének a motorsport alapjait. "Az biztos, hogy megtanítom neki a sportág alapjait. Aztán ha kiderül, hogy tehetséges, és szívesen indulna az élsport irányába, akkor bizonyára menedzselem majd. Oktatom, és mindent megteszek, hogy a legjobb hátteret megkapja. Persze ez még korai, most arra várunk, hogy végre velünk lehessen" - árulta el.