Benyújtották a családok a kártérítési igényt a Hableány-katasztrófa ügyében – számolt be róla a Ripost. A lap úgy tudja, a kapitány, Lombos László lánya, Orsolya egy 35 millió forintos igényt nyújtott be édesapja munkáltatója felé, és az elhunyt matróz, Pethő János családja is hasonló nagyságrendű összeget kért a cégtől. A fiatal nő egy költséges képzésre jár, amit korábban édesapja finanszírozott számára, ezért is lenne szüksége a pénzre, hogy folytatni tudja tanulmányait.

„A munkabaleset miatt peren kívül igényeltünk a Panoráma Decktől egy összeget, aminek még nem történt meg a kifizetése. (...) Ellenben a cég a baleset után átutalt a családnak egy gyorssegélyt, amiből fedezni tudták a hirtelen kiadásaikat. Nemrég pedig megegyeztünk, hogy közösen indítunk polgári jogi pert a Viking Cruises ellen. Tőlük már jelentősen többet fogunk kérni, mint a munkáltatótól" – nyilatkozta dr. Gulyás Krisztián, a család ügyvédje.