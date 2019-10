Közel 15 év után tavaly szakított Pély Barna és Galambos Dorina. Azóta mindketten túltették magukat a váláson, és talán már egy új párkapcsolatra is nyitottak. Az énekesnő most a hot! magazinnak adott interjút, amelyben elárulta, volt férjével sikerült mindent megbeszélniük, baráti kapcsolatban vannak. Elmesélte azt is, remekül telt a nyara, két hónapot töltött Floridában, ahol nem fogta vissza magát, nagyon sokat bulizott és férfiakkal is kapcsolatba került.

„Terápiás utazás volt, csak magamra figyeltem. Sokat pihentem, átgondoltam az elmúlt 15 évet, és még énekelni is volt lehetőségem. egy helyi gitárossal léptem fel esténként Key Westen, Miamiban pedig forgattunk egy videoklipet is a kint élő barátaimmal. (...) Szuperboldog vagyok, de most már kicsit unatkozom egyedül. Míg mások vígan élték az egy éjszakás kalandjaikat, akkor mi már együtt éltünk. Barnának adtam a fiatalságomat, és most jött el az ideje, hogy bepótoljam ezeket a féktelen bulizással és pasizással eltöltött éveket. Kalandos volt ez a nyár, nem mondtam nemet semmire, amiről úgy éreztem, hogy örömöt okozhat. De most már jöhetne egy jó pasi, aki hosszú távon boldoggá tesz, nyitott vagyok egy új, mindent elsöprő szerelemre."