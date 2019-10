Veca és Ábel az Ázsia Expressz második évadának forgatása alatt kapott hideget-meleget. Vecát azért szólták meg a kommentelők, mert szerintük nagyon csúnyán viselkedett és beszélt kedvesével a verseny folyamán, Ábelt pedig azért bírálták, mert hagyta, hogy így bánjon vele a felesége. Szerintük azonban a kapcsolatukkal semmi probléma, veszekedések, összeszólalkozások pedig minden kapcsolatban vannak.

A Best Magazinban Várkonyi Andinak adott interjút Veca, aki elárulta, hogy nagyon fiatalon találtak egymásra és köztük is voltak az elején problémák, még szakítottak is.

"Egy-két hónap volt talán, olyan tanító jellegű szakítás volt az... Nagyon fiatalok voltunk, másrészt felgyülemlett egy-két olyan dolog, amit nehéz volt kezelni. A saját mumusaival az ember csak maga tud megküzdeni, és ez Ábi esetében sem volt másképp" - mesélte őszintén Veca.