Már évek óta ismerte egymást Tina és Emilio mielőtt egy párt alkottak voltak, ám Tina annak idején mégis úgy döntött, hogy egy darabig nem árulja el családjának ki hódította meg a szívét. „A családban mindenki ismerte már Emiliot, de mégse akartam egyből elárulni, ki udvarol nekem. Három hétig titkoltam, de Mama csak faggatózott" – emlékezett vissza a Sláger TV-n látható Drága családomban Tina, aki annyit bevallott, hogy hódolója közismert és gyomorszűkítő műtéten is átesett. „Mama nem hagyta annyiban, szerintem mindenkit számításba vett, lehet, még nyomozott is egy kicsit. Aztán legközelebb mikor elmentem otthonról csak annyit mondott, adjam át Emiliónak az üdvözletét. Nagyon hamar rájött, hogy kivel randizok, de természetesen ne volt ellene semmi kifogása. Hamar egy hullámhosszra került Emilio a családdal" – mondta Tina, aki férjével a mai napig felemlegeti, hogyan csattant el az első csók közöttük. „Épp a kocsiban búcsúzkodtunk, amikor elcsattant az első csók. Nem tartott sokáig, mert hirtelen két vadidegen nő tépte fel a hátsó ajtókat és huppant be a kocsi hátsó ülésére, szó nélkül. Azonnal szétugrottunk és kérdőre vontuk egymást, hogy melyikőnk ismerősei. Kiderült, hogy két vadidegen szállt be az autóba, akik már nem voltak szomjasak és bár a mellettünk parkoló autó várt rájuk, észre se vették kihez és hova szálltak be. Ha már így alakult hazafuvaroztuk őket Tinával, aztán őt is hazakísértem. A mai napig jót nevetünk a történteken" – elevenítette fel az esetet a 19:55-től látható Drága családomban Emilio.