Geszler Dorottyát műsorvezetőként ismerte és szerette meg az ország. A Táncművészeti Főiskolát végzett televíziós azonban tíz éve a sport világában épített új karriert, pilates edzőként dolgozik, aminek köszönhetően közel az ötvenhez is tökéletes alakkal büszkélkedhet.

Manapság gyakran esik szó a karrierváltásról, arról, hogy valaki a szakmájában eltöltött évtizedek után teljesen más, új területen próbálja ki magát és lesz sikeres. Geszler Dorottya életében is eljött ez a pillanat, találkozása a pilates edzésformával pedig szinte sorsszerűnek mondható.

„Több mint tíz évvel ezelőtt találkoztam először ezzel a mozgásformával, és rögtön úgy éreztem, hogy ezt tanítani is szeretném. A táncpedagógus diplomám már megvolt, de sosem használtam. Amikor utánajártam, kiderült, először aeorbic oktatóként kell vizsgázzak, csak utána jöhet a pilates. Itthon és külföldön is képeztem magam. Mivel ennél a típusú mozgásnál nagy hangsúly van a gerincen, ezért fontosnak tartottam, hogy ne gyorstalpalón végezzem el az oktatói tanfolyamot, hiszen a vendégeim egészsége mindennél fontosabb" – kezdi Geszler Dorottya, aki hamarosan az egyik legnagyobb sport és életmód fesztiválon is edzést tart.

Karrierváltás

„Nem volt tudatos a karrierváltásom. Nehéz bárkit is arra biztatnom, hogy ugorjon fejest az ismeretlenbe, de mégis azt vallom, hogy merjük megvalósítani az álmainkat! Ehhez önismeret és tudatosság szükséges. A pilates is erre tanít, a befelé fordulásra, arra, hogy tudjuk, hol vannak a határaink és azokat feszegetve képesek legyünk a fejlődésre. A kiégést megelőzni kell, nem megvárni" – vallja a tréner, akire ismert emberként eleinte furcsán néztek rá, nem értették, mit keres az aerobic edzői képzésen.

„Láttam, ahogy méregetnek, nem tudják hová tenni, hogy a tévés műsorvezető mit csinál az oktatáson? Szerencsére hátrányom ebből sosem származott, odajöttek hozzám, beszélgettünk és ez a mai napig így van az új vendégeimmel is" – meséli Dorottya, akinek az életében a sport szép lassan nagyobb teret kapott, mint a tévézés.

„Egy ideig volt átfedés, vezettem életmód műsorokat, de a hangsúly áttevődött a pilatesre, a tévé pedig háttérbe szorult. Ennek ellenére sosem mondom, hogy sose, ha olyan feladat találna meg, örömmel ülnék ismét a kamerák elé" - folytatja. Dorottya nem titkolja a korát, jövőre ötven éves lesz, ám ezt senki nem mondaná meg róla.

Genetikán is múlik

„Ennek nagy része genetika, tőlem független dolog. Nem hiszek a megvonásos diétákban, a sport túlhajszolásában. Igyekezzünk egészségesen étkezni, sokat mozogni, de ne ostorozzuk magunkat, ha kimaradnak napok. A mai, rohanó világban annyi helyen kell megfelelni, nincs tragédia, ha kimarad egy-egy nap. A pilates stresszoldó hatású is, és nincs annál nagyobb öröm, amikor a vendégeim úgy mennek ki az óráról, hogy elmúlt a nyak-hát, vagy fejfájásuk. Ezért megéri csinálni!" – fejezte be a műsorvezetőből lett edző.