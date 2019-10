Kelemen Anna őszintén vallott arról, hogyan is alakult ki a személyisége gyermekkorától kezdve.

Kelemen Anna több mint egy évtizede meghatározó szereplője a bulvársajtónak és most a kamerák előtt beszélt őszintén múltjáról. Elárulta, mindig is nagyon vágyott a figyelemre. Voltak olyan dolgai, amiket csakis azért tett, hogy beszéljenek róla.

„Sokszor volt az, hogy unalomból csináltam valamit, amit aztán nem tudom, miért csináltam, de valószínűleg azért, mert csak figyelmet akartam, mindegy, hogy milyen áron" – mesélte a Fókusznak.

Az egykori Playmate elárulta azt is, szerinte kicsit a szülei is felelősek azért, ahol most ő tart.

„Isteni szüleim vannak, nagyon szeretem őket, de akkor egy olyan lökés kellett volna, hogy jó, akkor a gyereken észrevesszük, hogy a seggét is a földhöz veri, hogy rajta legyen a figyelem... És akkor olyan irányba tereljük. És ez nem volt. Ott ellenállás volt a szüleimmel, illetve édesapámmal nőttem fel, nagyon akartam már pasizni akartam, meg mindenféle élményt, és ekkor mentem el egy saját irányba, aminek lett ez a vége."