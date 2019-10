Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók: elsőként láttak el egy emberméretű robotot teljes mértékben mesterséges bőrrel, hogy jobban érzékelje környezetét és képes legyen akár egy lábon is egyensúlyozni.

A Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) csütörtöki közlése szerint a mesterséges bőr hatszögletű sejtekből áll, melyek nagyjából akkorák, mint egy kéteurós érme. A bőrt először a H-1 nevű, emberméretű roboton vetik be: 1260 sejttel és több mint 13 ezer szenzorral rendelkezik a felsőtestén, karján, lábán és még a talpán is.Mikroprocesszorok érzékelik az érintést, gyorsulást, közeledést és hőmérsékletet. Összehasonlításképpen: az emberi bőr mintegy ötmillió receptort tartalmaz - mondta el Gordon Cheng kutató.