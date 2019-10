A Hagibis tájfun várhatóan Kantó vagy Tokai térségben éri el a legnagyobb japán szigetet, Honsut - figyelmeztetett Kadzsihara Jaszusi, a japán meteorológiai ügynökség előrejelzési osztályának vezetője.

A Hagibis várhatóan pusztító erejű széllökéseket, hatalmas hullámokat és rekordmennyiségű csapadékot hoz Japán északkeleti részétől a sziget nyugati térségeiig.

Kadzsihara aláhúzta, hogy a Hagibis ereje ahhoz a tájfunhoz mérhető, amely 1958-ban csapott le a szigetország keleti és középső részére, és 1200 ember halálát okozta. A szakember arra szólította fel az embereket, hogy az érintett területeken időben hagyják el otthonaikat, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Hagibis várhatóan földcsuszamlásokat okoz majd, visszaduzzasztja a folyókat, és hatalmas hullámokat fog felkorbácsolni.

A tájfun miatt a rögbi világbajnokság két meccsét is törölték, valamint a Formula 1-es japán nagydíj kvalifikációs futamát is szombatról vasárnapra tették át, és szombaton minden rendezvény elmarad a szuzukai pályán. Az NHK japán közszolgálati televízió híradása szerint a légitársaságok már előre töröltek mintegy 1200 szombati járatot, és aznap sok helyen a vasúti közlekedést is felfüggesztik.

Magyar idő szerint péntek hajnalban a Hagibis mintegy 400 kilométerre nyugatra volt a Japánhoz tartozó, de a Tokiótól mintegy 1000 kilométerre délre fekvő Ogaszavara-szigetektől, és észak-északnyugati irányba halad körülbelül óránkénti 25 kilométerórás sebességgel, a szél sebessége a tájfun körül 180 kilométer óránként, de 250 kilométeres óránkénti sebességet meghaladó széllökéseket is mértek.

Legutóbb a Faxai tájfun csapott le Japánra szeptemberben. Akkor egy ember meghalt, és százharmincan megsérültek. A Tokió mellett fekvő Csiba prefektúrában pedig több ezer háztartásban két hétig nem volt se áram, se víz.