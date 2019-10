Szerdán elhunyt Csuja Imre kisebbik fia, Bence . Ahogy az egész ország, úgy a színész kollégái is megrendültek a tragikus hír hallatán. Úgy tudni, a fiatal férfi választotta a halált .

"Borzasztó tragédia, úgy tudom, Imre a másik fiát is elvesztette régen. Nem lehet ilyenkor mit mondani, sok erőt kívánok a családnak" – nyilatkozta a BlikknekSzabó Győző, aki A mi kis falunkban játszik együtt Csuja Imrével.

A lap megkereste Rudolf Pétert és Kerekes Józsefet, de a gyászhír okozta sokk miatt képtelenek voltak bármit mondani.

"Sok közös barátunk van, dolgoztunk, zenéltünk együtt. Kézműveskedett, sokszor hozott-vitt minket kocsival. Ő is underground művész volt, akikre jellemző, hogy érzelmileg a végleteket élik meg, ilyen voltam én is egy ideig. Jóindulatú srácnak ismertem meg, sajnálom nagyon" – mondta el Varga Viktor a 29 éves Bencéről.

A Tékasztorik (amelyben Csuja Imre és fia, Bence is játszott) film főszereplője, Bihari Viktória a Facebookon vett könnyes búcsút vett barátjától.

Ülök az autóban és hulla fáradt vagyok. Már napok óta forgatunk, hajnalig, reggelig. Kevés alvás, össze-vissza evés, némi stressz és mindenféle fájdalom. Elterülök az első ülésen, hangosan szól valami zene, Bence-itt a kép jobb oldalán- magyaráz, csacsog, aztán egyszer csak lehajtja nekem a napellenzőt, mert látja, hogy az arcomba süt a fény. Teljesen apró mozdulat, de meghatódom, mert empátia és figyelmesség van benne. Száguldunk tovább, át a városon, Bence csacsog, kiszállunk, pakol, rohan, elalszik, siet, agyagért megyünk Budatéténybe, mert valamit formázni akar. Hetekre össze vagyunk nőve, ő a sofőröm, a forgatáson pedig a mindenes. A Tékasztorik 1-ben még egy jelenetet is bevállalt, és spontán volt hiteles, meg zseniális. Vége a nyárnak, szétszéled a brigád, elkészült a film. Nem tudok többet Bencéről, most csak Juhász Gyula jut eszembe, hogy "benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben", hát valahogy így vagyok a napellenzővel, hogy nekem te benne élsz, a mozdulatod, a nevetésed, és a jó szíved, örökre. Azt mondják, mikor egy gyermeknek meghalnak a szülei, akkor árva lesz. Ha egy szülőnek távozik el a gyermeke, arra nincs is szó. Erre sincs. Remélem, hogy jó helyen vagy te csoda-ember, mi biztos sokáig fogunk emlékezni Rád! Jó utat neked Csuja Bence! Felfoghatatlan ez az egész... - írja Bihari Viki.