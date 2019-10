Barbara családja már korábban magánnyomozót fogadott, nem hitték el lányuk halálát, ráadásul a baráti társaság tagjai is ellentmondó vallomásokat tettek. A tinit mai napig eltűntként keresi a helyi és a magyar rendsőrség, illetve az Interpol is. Az évek alatt a család arra a következtetésre jutott, hogy Barbara nagyon is él, csak Budapestre csalták, és eltűnése mögött egy borzalmas titok lappang, amit többen is a lány halálával próbáltak eltussolni - írja a Bors.

Tavaly már volt egy reménysugár a lány utáni nyomozásban, egy közösségi oldalon ugyanis egy Budapesten készült fotót láttak Barbaráról, amit édesapja is azonosított: sebhelyéről és anyajegyéről is megismerte lányát. A szerb hatóságok kétkedve fogadták az információt, most azonban újfent a lányt vélték látni egy pesti szórakozöhelyen.

"A legfrissebb információk ismét Magyarországról származnak, mivel Vitéz Barbarát egy hónappal ezelőtt két alkalommal is egy éjszakai klubban látták. Az ott készült fotókat azonnal elküldték nekünk, továbbítottuk a szerb és a magyar rendőrségnek is, hogy megállapítsák a fotó hitelességét, és azonosítsák a lányt" – mondta a lapnak a család magánnyomozója. Barbara édesapja hozzátette: "A képek ismét kísértetiesen hasonlítanak Barbarára. Megyek Belgrádba, hátha kapunk segítséget abban, hogy vajon jó nyomon járunk-e."