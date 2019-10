A New Yersey-ben élő Bannister családnak súlyos vádakkal kell szembenézniük, a hatóságok szerint ugyanis az édesapa folyamatosan bántalmazta kislányát, édesanyja pedig ahelyett, hogy segítséget kért volna, eltitkolta az igazságot.

A családhoz először 2018. december 5-én riasztották a mentőket. A három hónapos Hailey ugyanis ekkor már jó ideje folyamatosan el-elvesztette az eszméletét. A kislányt azonnal kórházba szállították. Az orvosok napokig küzdöttek a csecsemő életéért, de sajnos hiába. A gyermek szervezete december 11-én feladta a küzdelmet. - olvasható a Blikk.hu-n

Az orvosok azonnal riasztották a rendőrséget, és a boncolás később beigazolta a gyanút, miszerint Hailey-t hónapok óta bántalmazták. A kislánynak kilenc helyen repedt meg a koponyája, több helyen a bordái, valamint agyvérzés is kialakult nála. A feltételezések szerint november 23-án, halála előtt két héttel verhette meg Daniel Bannister olyannyira, hogy a kisbabának agyrázkódása lett.

A hatóságok a minap Hailey édesanyja ellen is vádat emeltek. Miután Catherine Bannister mobiltelefonját lefoglalták, egyértleművé vált, a nő tudott a baba bántalmazásáról, és falazott férjének.

Októberben a háziorvosi rendelőből küldött a gyermek egyik zúzódásárol egy fotót a férfinak azzal, hogy csak az orvos meg ne lássa, pár nappal később pedig beszámolt a történtekről egy ismerősének, de arra kérte, tartsa titokban a dolgot. Emellett azt is megtiltotta, hogy alaposabban kivizsgálják a babát, így a hatóságok szerint tevőlegesen hozzájárult ahhoz, hogy a kis Hailey életét végül nem tudták megmenteni. - számolt be az esetről a Community Newa oldala.