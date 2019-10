Miranda Kerr közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett harmadik gyermeke.

Miranda Kerr életet adott harmadik gyermekének. A gólyahírről a csinos modell a közösségi oldalán tájékoztatta rajongóit. A fotóból kiderült, hogy a kisfiú a Myles nevet kapta.

Miranda első gyermeke, Flynn 2011-ben született akkori férjétől, Orlando Bloomtól. 2017-ben a modell másodjára is férjhez ment Evan Spiegel üzletemberhez, akinek egy évvel később szült egy kisfiút, Hartot, és most megérkezett a pár második közös gyermeke is.