Árpa Attila ezúttal a Story magazinnak adott egy hosszabb interjút, amelyben természetesen szóba került legutóbbi drogbotránya. Mint ismeretes, a rendőrség kábítószer-kereskedelemmel vádolta meg, de állítja, semmi köze a dologhoz, és amikor a rendőrök otthonában razziáztak, akkor is csak fájdalomcsillapítót találtak nála.

A lapnak most kifejtette, továbbra is kitart ártatlansága mellett és már azt is tudja, ki az, aki be akarja feketíteni.

„Nem kell magamat védeni, mert nincs nagyon mitől. A sajtó keres meg, és én válaszolok, mert általában megteszem, ha kedvem van hozzá. Nem szeretek kiállni ebben az ügyben, de van bennem felelősségérzet a közönség iránt. A kiállás mellett a közönségnek inkább a munkámmal szeretnék örömet szerezni. (...) Voltak teóriáim, de már bebizonyosodott számomra, hogy egy hivatali személy áll az ügy mögött, személyes indítékkal. Szomorú történet, de erről csak akkor szeretnék beszélni, ha továbbgyűrűzik az ügy. Ha lesz fejlemény, ígérem, én is kiterítem a lapjaimat."