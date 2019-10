"Nagyon rosszul vagyunk... – mondta a BlikknekAurelio édesanyja, Márta. – Egész éjjel nem aludtunk, hajnalig beszélgettünk Aurelióval, nagyon kétségbe van esve a fiam. A nagymama viseli a legrosszabbul, ő az idegösszeomlás szélén van, vigasztalhatatlan. Rajongásig imádja az unokáját, bele sem mer gondolni abba, hogy Aurelio börtönbe kerülhet, így majd oda kell menni látogatni őt."

"Most kezdünk megvilágosodni, hogy mi is történik és mi vár még ránk. Hiába fellebbezett az ügyvédünk, attól félünk, másodfokon sem lesz felmentés, még évekig kell pereskedni, bíróságra járni, és hiába tudjuk az igazat, mégis rácsok mögé kerül a fiam évekre."

Mártát némi vígasszal tölti el az a tény, hogy fia mellett ott áll menyasszonya is.

"Az természetes, hogy mi mindvégig kitartunk mellette, de a menyasszonya, Dominika is. Szegénykém, ő sincs jól, de a szerelme mellett van, és bármi lesz, kitart. Ha ne adj isten, be kell mennie a fiamnak, akkor is megvárná. Szegények, családot akartak, gyereket, esküvőt, de ez a döntés most keresztülhúzta a terveiket."