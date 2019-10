Király L. Norbiról legutóbb az a hír járta, hogy az éneklés mellett sofőrként keresi a kenyerét. Az X-Faktor korábbi sztárja nem tagadja, jól jön a plusz jövedelem és így legalább a tartásdíjat is fizetni tudja, előző házasságából ugyanis született egy kisfia.

A Ripostnak most elárulta, immár egy éve annak, hogy újra rátalált a szerelem. Párjáért odáig van, úgy érzi, ő az igazi számára.

„Nagyon jól érzem magam vele. Most már több mint egy éve alkotunk egy párt. Ő teljes mértékben civil, és szeretne is távol maradni a médiától, amit nem is csodálok."