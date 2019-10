Nagy valószínűséggel maga Gangxsta Zolee se gondolta volna, hogy ekkora hírverést kap tette: a Tankcsapda öltőzéjben mutogatta a csapat tagjainak Emilio kamunagol előadását, ami 2014-ben készült. A tehetséges énekes halandzsa nyelven adta elő a Get down on it című számot. A produkció nem csak döglégy figyelmét keltette fel, Sebestyén Balázsék is jót derültek rajta reggeli műsorukban. Ezzel pedig el is indult a lavina. Emilio először nem akart reagálni az ügyben, ezúttal azonban a TankTv legújabb epizódjában mégis mesélt ezzel kapcsolatos érzéseiről.

"6 éves felvétel volt, és én se akarok magyarázkodni. Vagyok annyira laza zenész, hogy az az igazság, hogy nem néztem meg azt a pár sor szöveget és elhalandzsáztam ezt az egészet. Most őszintén, zenészek vagyunk. Föltettünk már mi is az asztalra bármit, érted. Volt egy kiesésem, bevállaltam. Megállhattam volna görcsösen, de én bevállaltam ezt a dolgot. Én egy bevállalós csávó vagyok. Én olyat röhögtem rajta, hogy összesz.rtam magamat...hogy esett úgy puffant. Az dobja rám az első követ, az a zenész, aki nem hibázott már színpadon. Jobb lett volna, ha besz.rok ott a TV közepén?" - nevetett Emilio, aki saját bevallása szerint egyáltalán nem sértődött meg a történteken, írta meg a Blikk.