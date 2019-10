Gáspár Zsolti, aki unokahúgával, Gáspár Evelinnel a negyedik helyig menetelt az Ázsia Expressz 2-ben, a műsor felvételei alatt folyamatosan szenvedett gyerekei hiányától. Zsolti ezúttal meg is mutatta őket egy igazi családi fotón.

Gáspár Zsolti most először mutatta meg három gyermekét, akiket mindenél jobban imád. A BEST magazinnak azt is elárulta, hogy nem ő hordja a nadrágot a családban, ha gyereknevelésről van szó, ugyanis képtelen nemet mondani fiának és két lányának. A rajongók egyébként örömmel fogadták a családi képet, csak Zsolti feleségét hiányolták a fotóról.