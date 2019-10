Krausz Gábor az Sztárban Sztár leszek! élő adásain is ott van a színfalak mögött, és ahogy jön a reklámblokk, ő már megy is Gabihoz, hogy megbizonyosodjon róla, jól van-e, vagy csak éppen csókot váltanak, ahogy az a Blikk fotóján is látszik. "Gábor, amikor csak teheti, itt van Gabival. Minden mozdulatát, kívánságát lesi, látszik, mennyire boldogok, támogatják és szeretik egymást" - árulta el a lapnak az egyik stábtag. Tóth Gabi és Krausz Gábor egyébként nemrégiben hivatalosan is összekötötték az életüket: a nagy napról készült fotót itt nézheted meg.