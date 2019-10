Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, Krausz Gábor két embere is szint alatti teljesítményt hozott. Végül Pálfalvi Barbara távozott a versenyből, aki sírva vallotta be, maga sem volt elégedett a teljesítményével: "Tudom, hogy én nem ennyi vagyok" - mondta könnyes szemmel Barbi, aki elárulta, hogy továbbra is a gasztronómia marad a nagy szenvedélye.