"Bármennyire is elpuffogtattuk már párszor, de itt barátokra tettem szert és egy családra. És olyan jeleneteket kaphattam színésznőként, amiket lehet, hogy más színész nem tud elmondani magáének, így tizenegy év alatt" - mondta el Legerszki Kriszta, aki azt is elárulta, egyelőre pihen egy kicsit, de később tanulni szeretne és külföldön is kipróbálná magát. A színésznő arról is beszélt, hogy az ő személyes lelki fejlődésére is hatással volt a sorozat és Barbara karaktere, aki, ahogy Kriszta fogalmaz, megélt minden drámát, ami egy emberrel megtörténhet.