Sirokaik Diána a legismertebb magyar plus size modell, emellett pedig arról híres, hogy a pozitív testkép kialakítása mellett kampányol. Ezért aztán ő nem is takargatja idomait, bátran megmutatja gömbölyded formáit bikiniben is követőinek, ahogy tette ezt legutóbb, és erre bíztatja minden társát.