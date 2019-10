Megosztja az embereket az a kérdés, hogy a kiskorú gyermekekről szabad-e fotót közzétenni a közösségi oldalakra. Szinetár Dóra határozott véleményt formált erről, amit meg is osztott Instagram- oldalán.

"Egy korábbi posztom kapcsán felmerült, hogy én arra buzdítanék bárkit, hogy tegyen fel nyilvános oldalakra a gyermekéről felismerhető fotót. Ez természetesen nem igaz! Mint ahogy én is rettentően figyelek rá, hogy a saját gyermekeimet is csak olyan formában mutatom meg, hogy az velük kapcsolatban se most, sem a későbbiekben ne legyen más által felhasználható, így mindenkit csak erre tudok buzdítani! Számos olyan fotót tettem már fel ide is (kaptam is érte elég beszólást a "világhírű tarkó"-ról, és társairól), ami valamelyik gyerekemről szólt, vele kapcsolatos volt a mondandóm, de mindig megoldottam, hogy a kép lényege ne egy felismerhető arc legyen. Számos bántalmazási lehetőségnek tesszük ki a gyermekeinket azzal, ha felismerhető formában mutogatjuk őket az internet hullámain. Én ilyesmit sosem kértem-tanácsoltam senkinek. Ettől még egy kép-egy poszt szólhat természetesen a gyerekünkről, ezer-és egy módja van annak, hogy ezt megoldjuk ízlésesen, és ötletesen!" - írta.