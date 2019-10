Biztosan te is hallottál már az élő Ken babáról, Rodrigo Alvesről. A brazil férfi nem tud leállni, most épp egy gyomorballont tetetett magába, hogy leadjon pár kilót.

A beavatkozás lényege, hogy egy pufa szilikon lufit tesznek a gyomorba, ami kitölti a tér egy részét, így az embernek hamarabb van teltségérzete. A gyomorballon behelyezése egyébként nem igényel operációt, endoszkópos eljárással végzik. A lufi nagyjából négy hónapig marad a szervezetben, utána magától távozik a testből, és ez idő alatt a páciens akár 5 kg-tól is megszabadulhat. -írja a Cosmopolitan.

„A testem természetes állapotában túlsúlyos, és mindig is küzdöttem a génjeimmel. Eddig olyan módszereket választottam, mint a csótánytej diéta, volt 22 zsírleszívásom és még egy kamu kockahas is volt beültetve. Örülök, hogy manapság lehetőség van ilyen műtét nélküli megoldásokra is, és ez az eljárás most egyáltalán nem volt fájdalmas, ráadásul nagyon gyorsan kész voltunk"– magyarázta Élő Ken.

Rodrigonak már több, mint 72 beavatkozása volt, és legalább 600 ezer fontot, vagyis 224 millió forintot költött el plasztikai műtétekre.