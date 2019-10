Már régóta tervezte a színpadra való visszatérését Cynthia, most, hogy a gyerekek már 5 és 11 évesek, több ideje van a karrierrel is foglalkozni, így nemrégiben Karsai Zitával alapítottak egy közös formációt. Nem csak emiatt lehet boldog az egykori UFO-tag, hanem azért is, mert újra rátalált a szerelem, ráadásul exférjével is rendeződött a viszonya.

"Úgy érzem, sínen vagyok. Egy kicsit rendeznem kellett a soraimat, ami sikerült. Ha ez látszik is, örülök, mert belülről is így érzem és ez nagyban köszönhető az új páromnak is. Fantasztikus társ, a gyerekek is nagyon szeretik, jó pótapuka" - mesélte a Blikknek Cynthia, aki azt is elárulta, Hujber Ferivel is harmonikus a kapcsolatuk: "Most nagyon jó a viszonyom a volt férjemmel. A gyerekek miatt gyakran beszélünk, mindent nyugodtan, békésen tudunk intézni. A gyerekek is elfogadták, hogy az apukájuk már nem él velünk, ezzel sincs gond" - vallotta a lapnak.