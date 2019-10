Nagyjból egy évvel ezelőtt szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor. A műsorvezetőnőt azóta képernyőn sem láthattuk, most azonban oda is visszatért, és úgy tűnik, újra megtalálta a harmóniát az életében.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Várkonyi Andrea egy év után a LifeTV képernyőjén tér vissza a televíziózáshoz. Női titkok Várkonyi Andinál címmel indul beszélgetős műsora a csatornán, és saját bevallása szerint is boldog, hogy visszatért a tévézéshez. "Tizenhét éves korom óta az életem része a televíziózás. Elvoltam nélküle, de a rend akkor állt a helyére, amikor visszaültem a kamera elé. Imádom, de nem omlok össze, ha nem lehetek szem előtt" - mondta a Blikknek Várkonyi Andi, aki azt is elárulta a lapnak, hogy rengeteg mindent csinál: tanul, pszichológusként is rendel, de a legfontosabb számára természetesen Bochkor Gáborral közös lányuk, Nóri.

Egy dolgot viszont nem erőltet: nem keresi a szerelmet. "Ahhoz már öreg vagyok, hogy csak úgy ellegyek egy férfi mellett, másra pedig nincs igazán időm. Nem akarok félmegoldást, nem akarok mindenáron szerelmet, kapcsolatot. Majd eljön annak is az ideje. Amúgy is, így most teljes az életem. Szeretem a munkámat, járom a saját utamat. Azt csinálom, amit szeretnék és úgy, ahogyan nekem jó. Ez életem legszabadabb időszaka" - árulta el a lapnak a műsorvezetőnő, aki természetesen azt sem rejti véka alá, hogy ettől függetlenül neki is vannak gondjai és rosszabb napjai.