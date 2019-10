A zenész közösségi oldalán árulta el, hogy fia, ifjabb Guszti 11 év után hivatalosan is feleségül vette kedvesét. Az ifjú párról még képet is posztolt Bódi Guszti, aki a következő sorokkal gratulált fiának és újdonsült feleségének: "Ma ,11 év után, Kis Guszti »hivatalosan« is elvette feleségül Adrikát. További sok boldogságot és szerelmes életet kívánunk nekik!"