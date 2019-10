Tóth Vera egy rádiós műsorban vallott arról, hogy karrierje elején, amikor beindult a szekér, rengeteg pénzt kölött el magára és a barátaira is. Szerinte egy budai luxusvilla árát tapsolta el a semmire, amit ma már nagyon bán.

Tóth Verát a hatalmas szíve a karrierje elején hatalmas költekezésekbe vitte bele. Nem csak magának, de másoknak is szívesen vásárolt, bármennyit. Sokan kihasználták, de ma már nem fordul vele ijen elő.

"Volt időszak, amikor szórtam a pénzt. Amikor az ember jön a csóriságból, majd megkapja az első fizetését, ami klasszisokkal magasabb, mint az apámé vagy az anyámé, akkor az azért egy furcsa érzés. Emlékszem, amikor az első turném volt, nem sokkal a Megasztár után, akkor az egyik fellépésre menet bementünk a helyi hipermarketbe. Mindent megvettem, ami a kezem ügyébe került, mert megtehettem. Azt sem felejtem el, hogy jött velem az akkori vokalistám, aki kinézett egy felsőt ott magának, és még azt is megvettem neki. Évekig ment ez, szerintem egy budai luxusvilla árát elköltöttem így, amit most már nagyon bánok. Évekig kihasználtak, visszaéltek a jóindulatommal. A pszichológusom mondta, hogy szeretetkoldus voltam. Azért voltam ilyen anyáskodó, gondoskodó, hogy megvettem mindenkinek mindent, az utolsó falat kenyeremet is odaadtam, ha kérték, mert így akartam szeretetet kapni" - mesélte Vera, írta meg a Blikk.