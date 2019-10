Hosszú Katinka nemrég egy interjúban elárulta, hogy már egyetlen aranyéremmel is elégedett lenne a jövő évi olimpián. Ezen a kijelentésen még az úszónő családja is meglepődött. Katinka most a MOL-nak tisztázta, ezúttal is mindent meg fog tenni a sikerért, minden versenyszámot meg akar majd nyerni, ugyanakkor ő már tulajdonképpen mindent elért, amiről csak álmodozott gyermekként.

„Szeretném, ha egy kicsit mindenki látná az én szemszögemből is ezt a dolgot. Adott egy kislány, akinek az az álma, hogy olimpiai bajnok és világcsúcstartó legyen. Ez a kislány többszörösen túlteljesítette az álmait, most mégis azt hallja, ha nem teljesíti még jobban túl, akkor az csalódás. Gondoljunk csak bele, hány embernek adatik meg egyáltalán az, hogy maradéktalanul beteljesítse a gyermekkori álmait? Nagyon-nagyon szerencsésnek vallom magam, és nemcsak a beteljesült vágyak miatt, hanem azért is, mert még mindig találok motivációt, hogy tovább menjek előre. Ezért tudom azt mondani, hogy már annak is örülök, hogy ott lehetek Tokióban."